В многострадальную Течу «стекаются» куриные лапы и цыплячьи головы

В многострадальной реке Теча (Челябинская область) вместо рыбы плавает мертвая птица.

Жители села Муслюмово Кунашакского района выловили из водоема куриные лапки, цыплячью голову, птичьи внутренности и порванные перчатки – вот такая «славная» получилась «рыбалка».

Получив очередной тревожный сигнал от бдительных граждан, специалисты государственного экологического надзора министерства экологии региона выехали на место предполагаемого несанкционированного сброса воды в Течу и подтвердили, что факт загрязнения реки действительно имеет место быть.

Как сообщили в минэкологии Челябинской области, итогом рейда стало возбуждение административного дела по части четвертой статьи 8.13 КоАП РФ. Правда, виновных еще только предстоит установить. Если это будет юрлицо, то ему предстоит заплатить штраф в размере от 150-ти до 300 тысяч рублей; если должностное – штраф будет меньше: от 50-ти до 80-ти тысяч рублей. Самый скромный штраф, хотя вред, нанесенный водоему, от этого меньше не станет, ждет физическое лицо (в случае если таковое будет признано виновным в загрязнении Течи) – речь здесь идет о сумме в размере от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Напомним, история с загрязнением данной реки тянется с прошлого года. В сентябре 2021-го года министерство экологии Челябинской области предложило администрации Кунашакского муниципального района расторгнуть договор аренды с ООО «Эрида», по вине которого, как выяснилось при проверках, происходил сброс отходов птицеводства в Течу.

Прокуратура возбудила в отношении данного предприятия ряд административных дел. «Эриде» были назначены штрафы на сумму 320 тысяч рублей.

Как оказалось, ООО «Уральская мясная компания» (входит в группу компаний «Здоровая ферма» - именно ее местные жители считали виновной в загрязнении водоема – прим.) отправляла свои сточные воды на очистные сооружения, арендуемые «Эридой» у районной администрации, а «Эрида» «забивала» на требования законодательства – в частности, нарушала правила водопользования при сбросе сточных вод в Течу, не соблюдала экологические требования при осуществлении эксплуатации очистных сооружений, не исполняла обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также скрывала и искажала экологическую информацию.

Будем ждать результатов нового расследования.