Минэкологии предложило властям Кунашакского района расторгнуть договор с предприятием, загрязняющим Течу

Министерство экологии Челябинской области предложило администрации Кунашакского муниципального района расторгнуть договор аренды с ООО «Эрида», по вине которого в реку Теча происходит сброс отходов птицеводства.

В ходе совместных надзорных мероприятий минэкологии региона и районной прокуратурой было выявлено, что ООО «Уральская мясная компания» (входит в группу компаний «Здоровая ферма») отправляет свои сточные воды на очистные сооружения, арендуемые «Эридой» у администрации Кунашакского муниципального района.

«При проведении детальной проверки ООО «Эрида» были выявлены нарушения, в частности, правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты, несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации очистных сооружений, неисполнение обязанностей по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также сокрытие и искажение экологической информации», – сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

По результатам проверки Кунашакская районная прокуратура возбудила в отношении ООО «Эрида» ряд административных дел по части седьмой статьи 8.2 (за неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение), части первой статьи 8.14 (за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), ст. 8.5 (за сокрытие или искажение экологической информации), статье 8.1 (за несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации очистных сооружений).

Компании были назначены штрафы на общую сумму 320 тысяч рублей. Также региональное министерство экологии предложило администрации Кунашакского муниципального района расторгнуть договор аренды с ООО «Эрида» в связи с неисполнением условий договора.

Кроме этого, на предприятии должны провести модернизацию оборудования и предусмотреть очистку сбрасываемых стоков, отметили в минэкологии.

Агентство «Урал-пресс-информ» неоднократно освещало проблему загрязнения реки Теча, на что в течение лета активно жаловались жители села Муслюмово, куда в августе выезжали активисты «АнтиСМОГа», зафиксировав слив отходов птицефабрики вблизи данного населенного пункта в водоем. Месяцем ранее челябинские общественники посвятили компании «Здоровая ферма» акцию «Хватит гадить!», в рамках которой доставили образец мутной жижи из реки Теча в офис птицефабрики.