08.09.2021
ВТБ предоставит своим клиентам доступ к «социальному казначейству» в 2022 году
08.09.2021
Минэкологии предложило властям Кунашакского района расторгнуть договор с предприятием, загрязняющим Течу
08.09.2021
Треть миллиона рублей лишился работодатель из Челябинска, взяв на работу бывшего уголовника
08.09.2021
В Златоусте раскрыто мошенничество с лизингом
08.09.2021
В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом более 8,3 тысячи жителей
08.09.2021
В Челябинске при проведении коммунальных работ трактор провалился под землю
Минэкологии предложило властям Кунашакского района расторгнуть договор с предприятием, загрязняющим Течу
07.09.2021
Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки
01.09.2021
РМК расширяет водоохранную деятельность на территориях присутствия
30.08.2021
В Челябинске станции контроля атмосферного воздуха смогут охватить больше подконтрольной территории
26.08.2021
АнтиСМОГ рассказал подробности экологической катастрофы в Нагайбакском районе
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021