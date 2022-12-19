В Полетаево двухмесячный домашний щенок погиб от бешенства

В Сосновском районе Челябинской области от бешенства погиб двухмесячный домашний щенок. Диагноз подтвержден в лабораторных условиях.

Поселок Полетаево, где жил четвероногий малыш, объявлен неблагополучным. По распоряжению правительства региона в данном населенном пункте установят карантин и проведут комплекс обязательных противоэпизотических мероприятий.

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, щенок в Полетаево стал 59-м животным, погибшим от бешенства в этом году. Специалисты не устают напоминать, что четвероногим необходимо ставить прививку от смертельного вируса, - это единственный способ защитить домашнего любимца от гибели.

Отметим, в текущем году на Южном Урале от бешенства умерло уже несколько домашних собак и кошек, в том числе в Челябинске.