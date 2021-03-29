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29.03.2021

В Златоусте женщина провалилась под лед из-за своей беспечности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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29.03.2021 10:16
В понедельник в Челябинской области местами возможен снег

В понедельник, 29 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус один градусов, влажность воздуха 40%, ветер северо-западный 4-8 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 1-6 градусов, в низинах – до минус двух градусов.

Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 40 минут, заход - в 19 часов 20 минут. Долгота светового дня - 12 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю 29 марта - Саввин, Тележный день.

На Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

Именины в этот день: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

Автор: Любовь Юрина
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Транспорт
Транспорт
29.03.2021

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27.03.2021

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Рубка леса в курортной зоне вблизи озера Кисегач (Челябинская область) названа законной. Однако е
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
27.03.2021

Рубка леса в курортной зоне вблизи Кисегача названа законной, однако ее решено прекратить
В челябинскую реку Миасс попали нефтепродукты. Тревогу забили местные жители, увидев на поверхнос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
27.03.2021

В челябинский Миасс попали нефтепродукты. Безруков объяснил, как
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
27.03.2021

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E-mail:

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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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29.03.2021 10:16

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29.03.2021 09:27

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28.03.2021 11:25

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27.03.2021 21:25

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27.03.2021 16:38

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В Челябинской области подтверждено более 56 тысяч случаев ковида
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27.03.2021 03:05

В субботу – первая родительская суббота Великого поста
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26.03.2021 23:25

Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском откроются новые «лепестки»
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26.03.2021 21:32

В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
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26.03.2021 17:33

Анонсы событий и мероприятий на 27-29 марта
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26.03.2021 17:31

В шести городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
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26.03.2021 16:47

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Свою первую ночь Челябинский театр драмы начнёт со «Снежной королевы»
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Облсуд оставил в силе оправдательный приговор челябинцам, принявшим участие в акции Навального «Он нам не царь»

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26.03.2021 16:23

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26.03.2021 15:51

ВТБ Лизинг предлагает машины УРАЛ с выгодой до 8%
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26.03.2021 15:45

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26.03.2021 15:34

В Ашинском районе столкнулись пять фур, есть пострадавший
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26.03.2021 15:24

В Челябинске обвиняемый в жестокой расправе над 22-летней девушкой сам сдался полиции
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26.03.2021 15:21

ВТБ увеличил кредитный портфель на Южном Урале более чем на четверть
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:10

Растениеводство Еткульском районе развивается на высоком уровне
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26.03.2021 14:50

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 14:50

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 14:31

МегаФон посвятил Всемирному Дню театра рейтинг самых разговорчивых и интернет-активных подмостков Челябинска
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26.03.2021 13:57

Автослесарю из Челябинска, взорвавшему TikTok, предложили спеть в филармонии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:38

Бизнесмен из Казахстана задержан за дачу взятки челябинскому таможеннику
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:36

Южноуральских аграриев ждут на выставке «АгроПродЭкспо»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:59

ЮУЖД объяснила школьникам правила безопасности на путях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:47

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом четыре тысячи южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:43

У челябинцев снова возникли вопросы к качеству укладки тактильной плитки, теперь – на Энтузиастов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:30

В Кыштыме на пожаре пострадала семья: бабушка погибла, дочь с внуками отравились
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:18

Суд обязал мэрию Катав-Ивановска сделать тротуар для пешеходов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:13

Рихард Иглач: «Челябинская область - кузница кадров для профессионального цирка»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:12

В Аше поймали и осудили мужчину, купившего поддельную купюру
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:07

Минэкологии ответило на жалобы южноуральцев по ГОКу, полигону и бору
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:04

Челябинская вокалистка споет для Сергея Лазарева, Натальи Гулькиной и Кати Лель

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:53

В Челябинской области прошла антитеррористическая «Гроза»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:33

Аналитики МТС выяснили, что делает рекламу эффективной
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:24

Экс-глава Катав-Ивановского района стал фигурантом уголовного дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:21

В Верхнем Уфалее вновь возбуждено уголовное дело, связанное со строительством очистных сооружений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:03

«Просветись!» на Кировке: у челябинцев в субботу проверят легкие и возьмут тест на ВИЧ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 11:02

Челябинцы могут выбрать покрытие дорожек и тротуаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:57

Урал-пресс-информ вновь дарит билеты в театр
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:48

Челябинский «Манекен» опубликовал афишу на апрель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:39

Южноуральцев будут подстригать осужденные, освободившиеся из копейской колонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:32

Мухометьярова: Я не хочу, чтобы судили директоров школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:28

В Челябинске задержан житель Таджикистана с килограммом героина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:25

В Сатке назначили наказание владелице собаки, напавшей на ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 10:04

МГТУ имени Носова займется изучением экологической обстановки в Магнитогорске

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:51

Южноуральские депутаты предлагают изменить правила обращения с безнадзорными животными
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:51

Подарки космического размаха получает от челябинцев Исторический музей Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:48

Выбросы на Коркинском разрезе сократились на треть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:34

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 09:30

В пятницу в Челябинской области ясно и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 23:15

Челябинский областной суд отправил экс-начальника ГИБДД Чебаркуля в колонию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 23:07

Областной суд изменил наказание бывшему ректору УралГУФКа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 21:30

Как выбрать напольную плитку для кухни?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 21:15

Депутаты Магнитогорска оценили работу административных комиссий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 18:04

Анонсы событий и мероприятий на 26 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:48

В Карабаше мужчина избил знакомого и оставил его умирать на лавочке
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:10

Бизнесмен из Сатки разбился на квадроцикле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:05

Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:02

Полицейские и сотрудник СИЗО из Златоуста, фабриковавшие уголовные дела, остались на свободе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 17:00

Челябинские партийные лидеры неспособны противостоять провокаторам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:51

Все больше пассажиров предпочитают оплачивать проезд транспортной картой «Интерсвязи»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:47

Юбки из мусорных пакетов и платья из газеты: заключенные челябинской колонии устроили дефиле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:31

Запашный проинспектирует челябинский цирк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:22

В Троицке началась распиловка льда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 16:11

12-летняя школьница из Магнитогорска бросилась задерживать грабителя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 15:57

В Копейске неизвестный расстрелял собаку прямо на территории школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 15:52

РЖД: В Челябинской области тепловоз сошел с рельсов не на путях ЮУЖД
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 15:03

Аферисты стали звонить златоустовцам с «горячих» линий силовых ведомств
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 14:54

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение по коллективному обращению южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 14:53

В новом микрорайоне Челябинска открыли современную муниципальную библиотеку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 14:02

Пограничники задержали крупную партию «Снюса»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:46

В Челябинске водители выходили на маршруты без медосмотра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:45

В Картинной галерее Челябинска грядет «Час Земли»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:13

Челиндбанк вошел в рейтинг самых надежных банков России по версии Forbes
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:06

На выезде из Челябинска выставлены автоматчики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 13:04

Мать воспитанника «Трактора» хочет поговорить с хоккеистом, бросившим в ее сына смертельную шайбу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 12:43

Три хирурга, покинувшие Верхнеуральскую больницу из-за конфликта с главврачом, нашли новую работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 12:33

Охотнее всего за вывоз мусора в Челябинской области платят жители Южноуральска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 12:27

Легенда и Легион: челябинцы придумали клички будущим четвероногим полицейским
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 12:15

Для абитуриентов ЮУрГУ проводят мастер-классы по финансам, психологии и юридической тематике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:59

Из-за утечки топлива в аэропорту Челябинска задержан рейс до Москвы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:45

Челябинцы продолжают зарабатывать себе на жизнь за счет мигрантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:41

Аргаяшская ТЭЦ заплатит 150 тысяч рублей штрафа за загрязнение двух озер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:24

Челябинский боксер Эдуард Абзалимов объявил о завершении спортивной карьеры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:16

Муниципальные учреждения здравоохранения Челябинска перейдут на баланс области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 11:04

В Челябинске по требованию прокурора остановили строительство 25-этажного дома
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 10:52

Андрей Шмидт: Новый состав Молодежной палаты Челябинска будет очень разносторонним
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 10:42

В Челябинске на маршруты вышло семь новых экологичных ЛиАЗов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 10:30

В нацпарке «Зигальга» прошла первая зимняя перепись рогатого и хвостатого «населения»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 10:06

В Заксобрании Челябинской области чествовали работников культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 09:53

В Коркино одну из центральных улиц залило водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.03.2021 09:26

Южноуральцев приглашают на «Фабрику самозанятых»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:58

Росимущество передало в муниципальную собственность Челябинска памятники Великой Отечественной войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:47

Депутаты Челябинска через неделю решат судьбу проекта по демонтажу незаконно размещенных ларьков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:37

Военная прокуратура Челябинского гарнизона открыла центр помощи призывникам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:19

В Челябинске дорожный подрядчик пришел на помощь школе-интернату на Жукова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 23:12

Наталья Котова поздравила добровольцев «Лизы Алерт» с днем рождения отряда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 18:19

Анонсы событий и мероприятий на 25 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:13

В Златоусте структурное подразделения Роскосмоса снова пытается продать любимое место отдыха горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:09

Экс-депутат Челябинска Ольховский предположил, что городской мэрии «даже на Путина плевать»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:04

УК Златоуста: Беременные страдают из-за вандалов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:03

Администрация Златоуста выделила деньги на помощь семье многодетного отца, который погиб на производстве
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24.03.2021 17:01

Жителям Челябинской области предлагают заработать на добровольной сдаче оружия
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 17:00

В Челябинске ржавый «подснежник» в коврах отправили на спецстоянку
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24.03.2021 16:29

Четверг в Челябинской области будет ясным
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 16:11

В Челябинске в уголовном деле главного энергетика муниципального предприятия появились новые эпизоды
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 16:10

Дети из реабилитационного центра Челябинска задумались о карьере в МВД
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24.03.2021 16:09

Жители Никольской рощи поблагодарили Сергея Колесника за быструю и правильную реакцию на критику
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 15:50

Челябинские кукольники увезли в Киров «Муху-Цокотуху», «Каштанку» и «Нового Робина-Бобина»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 15:30

Почти 114 тысяч южноуральцев поставили прививку от ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 14:41

В Снежинске служебная собака помогла раскрыть преступление
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 14:23

Тысячелетия Великой Степи: в Чесменском районе создают еще один живой средовой музей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 14:11

Сергей Миронов: Независимость Центробанка угрожает суверенитету страны

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 13:46

Жители Еманжелинска осуждены за убийство бездомного, совершенное 14 лет назад
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 13:14

Южноуральские предприниматели смогут отправиться в бесплатный шоп-тур
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 13:08

Психоневрологический интернат уличили в сбросе сточных вод в реку в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 13:00

На сцене челябинской «Родины» прозвучит «Время Баха»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:47

В Челябинске пройдет первый Всероссийский форум для руководителей детских цирковых коллективов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:45

Директор аэропорта Челябинска, который заставил подчиненного инсценировать ДТП, останется под арестом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:42

Бастрыкин поручил дать правовую оценку выставке «Мир тела», которую привез в Москву «Доктор Смерть»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:40

Златоустовские ватерполистки готовы дать бой соперницам из Венгрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:17

Челябинский Молодёжный отметит Всемирный День театра ярким драматургическим марафоном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 12:15

В Челябинской области осудили пособника экс-главы поселения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:45

За время пандемии ковид оборвал жизни почти 2,3 тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:44

Челябинская школа выступила с инициативой увековечить память своего бывшего ученика, погибшего в Чечне

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:43

В Челябинской области жители Линёвки могут оказаться отрезанными от всего мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:26

В сервисе «Яндекс.Заправки» появилась привязка бонусной карты «Башнефти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:14

Беременные женщины из Златоуста стали заложниками сломанного лифта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:13

В Кыштыме ревнивый мужчина до смерти избил возлюбленную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 11:04

Курганские энтузиасты рассказали челябинцам о заповедном Зауралье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 10:50

Средняя зарплата за январь в Челябинской области выросла на 0,3%

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.03.2021 10:20

ФАП в Большевике до сих пор не начал работать, несмотря на поручение губернатора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 20:22

«МРОТ мне в рот»: участники акции «Жизнь на минималках» записали клип
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 19:37

Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, два месяца проведет в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 17:44

Анонсы событий и мероприятий на 24 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 17:42

В среду состоится прощание с профессором ЮУрГУ Игорем Баевым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 17:27

Юный челябинец стал обладателем Кубка Анны Богалий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 17:12

В Златоусте открылась еще одна библиотека нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 16:49

Сразу четыре общежития магнитогорского вуза ждет масштабная реновация

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 16:46

В Миньяре спасатели приступили к противолавинным работам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 16:33

Аферисты придумали еще один способ мошенничества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 16:32

В среду в Челябинской области местами снег с дождем

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 16:24

Жалоба Юрия Латышева на «безобразную реставрацию» дома, где выступал Гашек, ушла в областное правительство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 16:21

Житель Троицка перечислил мошенникам почти четыре миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 16:16

В Челябинске иностранца осудили за сбыт наркотиков и отмывание денег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 16:09

Челябинцев приглашают на испанское шоу мыльных пузырей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 15:34

Жители Красногорска – Текслеру: Помогите вернуть автобусы в поселок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 15:31

В Челябинске начнут выпускать дипломированных урбанистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 15:20

Музей Победы ждет от юных поэтов Челябинской области стихов о героях войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 15:11

Южноуральские газовики готовы к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 15:08

Магнитогорская Любовь отправилась за идеальным свадебным платьем на реалити-шоу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 14:53

В Челябинске ФСБ задержала крупного бизнесмена, подозреваемого в махинации с землей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 14:38

Профсоюзы записали видеоролик к Дню работника культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 14:32

В Троицке беременной мошеннице отсрочили исполнение наказания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 14:29

В Магнитогорске предприятие-банкрот «Монтажник» задолжало работникам 20 миллионов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 14:26

Появилось видео возможного подозреваемого в убийстве хозяина магазина игрушек в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 14:23

Директор челябинского зоопарка остается на занимаемой должности, но при одном условии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 14:01

Защита от DDoS-атак: южноуральский бизнес демонстрирует повышенный интерес к сервисам безопасности

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 13:48

В Магнитогорске будут судить экс-сотрудника колонии, который брал взятки

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 13:42

Пострадавшая из Миньяра, на которую обрушился пласт снега, остается в реанимации, ее дочь – в Центре помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 13:38

В Челябинской области мужчина застрелил знакомого из-за обидного слова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 13:04

Полицейские Челябинска ищут убийцу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 12:53

В газификацию региона будет вложено почти полмиллиарда рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 12:50

В Магнитогорске пьяный водитель сбил полицейского
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 12:31

Экс-вице-спикер ЗСО Челябинской области возглавил Приборно-механический завод «ПО «Маяк»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 11:48

Работник шиномонтажа из Челябинска взорвал TikTok своим пением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 11:34

В Троицке медики не смогли подъехать к девочке, которая лежала под мостом без сознания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 11:33

Идея обучения в Институте культурного волонтерства пришлась южноуральцам по душе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 11:31

В Челябинской области победили ковид более 49 тысяч южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 11:29

ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 11:16

В мировой суд Челябинска ворвался окровавленный мужчина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 11:14

Совет Федерации РФ увидел 65 мгновений из жизни Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 11:03

Для челябинского театра оперы и балета апрель станет месяцем ярких дебютов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 10:42

В Челябинске помянули монахинь и защитников Одигитриевского монастыря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 10:38

Чиновники отремонтируют кровлю дома многодетной семьи, пострадавшей из –за непогоды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 10:21

В Челябинской области обнулят налоги для инновационных предприятий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.03.2021 10:07

Главе Троицка Виноградову изменили меру пресечения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 20:56

В Челябинске состоится мюзикл-шоу «‎Нотр-Дам-де-Пари»‎, «Ромео и Джульетта»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 17:35

Анонсы событий и мероприятий на 23 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 17:11

В Троицке обвалившийся на школьников потолок отремонтируют на каникулах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 17:04

Во вторник в Челябинской области тепло и местами снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 16:58

Недетские игры челябинских подростков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 16:57

Житель Коркинского района арендовал машину и продал ее автомобилисту из Казахстана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 16:56

В Южноуральске будут заново судить полицейского и его напарника, который брал взятки мясом косули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 16:55

Жители поселка Красногорский пожаловались на сокращение количества автобусных рейсов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 16:48

Жители частных домов в Миньяре пожаловались на отсутствие воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 16:27

Жемчужно-белый и бирюзово-зеленый: в Челябинске выбрали расцветку для новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 16:22

В Челябинской области взрослым селянам могут разрешить ездить на школьных автобусах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 15:54

В Чесме бухгалтер медучреждения похитила полтора миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 15:27

В Челябинской области 31 класс закрыт на карантин по ОРВИ и восемь классов – по ковиду

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 15:16

В Челябинской области 40 километров федеральных дорог защитят слоями износа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 15:05

Памяти коллеги и друга – Лидии Стариковой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 14:56

Состояние пострадавшей от схода снега в Миньяре стабильно
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 14:55

Южноуральские полицейские начинают «охоту» на нелегальных мигрантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 14:54

Задержана автоледи из Сосновского района, которая пыталась дать взятку полицейскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 14:34

Объем портфеля ВТБ Факторинг в УрФО превысил 86 миллиардов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 14:34

В Челябинск приехала комиссия из Центрального аппарата МЧС России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 14:17

Челябинские тайбоксеры выиграли домашний чемпионат Уральского и Приволжского федеральных округов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 13:52

Шамне: Комплексное благоустройство территорий строящихся детсадов в Челябинске держу на контроле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 13:47

Задержан житель Омска, укравший смартфон у умершего на пробежке офицера из Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 13:45

Врачи ГКБ №1 Челябинска освоили уникальный метод лечения тяжелых пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 13:38

В Челябинской области многодетная мать задолжала детям два миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 13:24

Чем чревато для южноуральцев повышение ключевой ставки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 13:15

Arctic Сonnect для Сахалина: МегаФон обеспечит островитян качественной цифровой инфраструктурой

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 13:14

Южноуральская спортсменка стала призером Кубка России по конному спорту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:57

Ах Астахова предлагает челябинцам откровенный разговор на тему любви и одиночества
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:54

Южноуральского росгвардейца наградили медалью «За спасение погибавших»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:49

Мошенники начали обманывать людей с помощью сайта «Госуслуг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:48

«Омнибусу» - сто лет, но он продолжает давать уроки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:45

Международный аэропорт Челябинска 28 марта переходит на летнее расписание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:43

Котова потребовала, чтобы чиновники вышли из кабинетов и сами прошлись по снежным кучам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:42

В Челябинской области разыскивают маньяка из Орска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:40

В Магнитогорске у мужчины изъяли контрафактного алкоголя на один миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:35

Челябинск готовится к паводку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:29

В Челябинской области снижается смертность пациентов с ковид
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:25

В Челябинске новые контракты на благоустройство набережной Миасса скоро будут заключены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:07

В Челябинске в колонию отправили вора-карманника, похищавшего телефоны на остановках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:04

В Челябинскую область поступила новая партия вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 12:00

В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 11:42

Челябинцы активно обсуждают новость о грядущей закупке на приобретение 30 новых трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 11:24

За выходные 442 южноуральца бесплатно прошли ПЦР-тестирование
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 11:05

Челябинские власти заявили о продолжающемся снижении безработицы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 11:04

Власти Челябинской области намерены узнать истинную стоимость своего особняка в Москве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 10:51

В Челябинске 85-я маршрутка «Новосинеглазово-Мамино» начала возить льготников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.03.2021 10:45

В Челябинской области очередное ЧП на путях: поезд сошел с рельсов