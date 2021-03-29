В понедельник в Челябинской области местами возможен снег

В понедельник, 29 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. В Челябинске – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус один градусов, влажность воздуха 40%, ветер северо-западный 4-8 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов. По области – плюс 1-6 градусов, в низинах – до минус двух градусов.

Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 6 часов 40 минут, заход - в 19 часов 20 минут. Долгота светового дня - 12 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю 29 марта - Саввин, Тележный день.

На Савина (Саввина) нужно было посвятить день телеге — осмотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли. Также говорили: «Крути — не крути, зима, морозь — не морозь, а весна уже вошла в свои права». На Саввина ручьи бежали, даже если не было солнца, — такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

Именины в этот день: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.