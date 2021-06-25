В пятницу в Челябинской области дожди и грозы

В пятницу, 25 июня, в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град. В Челябинске – дождь и гроза.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентра, ночью в западных районах прошли дожди. Утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 62%, ветра нет.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, на крайнем юге – до плюс 33 градусов.

Ветер 6-11 метров в секунду, местами порывы 16-21 метр в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 12 минут, заход - в 21 час 41 минуту. Долгота светового дня - 17 часов 29 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Петр Солнцеворот.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора.

На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

Именины в этот день: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.