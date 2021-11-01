В Троицком районе из-за обнаружения аммиака в реке Уй люди остались без воды

В Троицком районе (Челябинская область) в связи с временным ухудшением качества воды в реке Уй по параметру «Аммиак» приостановлена подача воды населению.

Как сообщили в администрации Троицка, данная мера является предупредительной, чтобы избежать негативных последствий для здоровья горожан.

Напомним, ранее общественники зафиксировали вблизи поселка Чкалова слив жидких отходов с характерным фекальным запахом, стекающий через сухой лог в реку Санарка. Также экологи «АнтиСмога» обнаружили скважины водозабора в непосредственной близости от водоема - на расстоянии около 25-30-ти метров. Экоактивисты заявили, что самая главная опасность заключается в том, что все эти сбросы с высокой долей вероятности могут попадать в реку Уй, являющуюся источником питьевого водоснабжения Троицка.

По мнению жителей, всему виной - деятельность мясоперерабатывающей корпорации «Ромкор», находящейся вблизи поселка.

Директор свинокомплекса МК «Ромкор» Олег Шаронов прокомментировал обвинения населения в том, что предприятие якобы сливает сточные и канализационные воды в реку Санарка.

По словам Олега Шаронова, организация работы свинокомплекса ООО МК «Ромкор» настроена так, что компания не производит сброс сточных и канализационных вод в неустановленные места, тем более в водные объекты.

«Объект расположен на значительном удалении от реки. Осуществлять сброс стоков на расстояние порядка двух километров является технологически невозможным и нецелесообразным. Мы готовы содействовать расследованию по данному делу с привлечением общественности и местных жителей», - сообщил Олег Шаронов агентству «Урал-пресс-информ».

Также в пресс-службе предприятия отметили, что река Санарка, впадающая в реку Уй, находится на расстоянии 500 метров от санитарно-защитной зоны и на два с половиной километра удалена от свинокомплекса.