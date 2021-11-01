Жители Чкалова заявили, что «Ромкор» сбрасывает нечистоты в реку Санарка

На горячую линию экологической общественной организации «АнтиСмог» обратились жители поселка Чкалова Троицкого района (Челябинская область). Люди жалуются на массовый мор рыбы в местной реке Санарка и на зловонный запах, накрывший их поселок.

Как сообщили в «АнтиСмоге», по мнению жителей, всему виной деятельность мясоперерабатывающей корпорации «Ромкор», находящейся вблизи поселка.

Селяне утверждают, что это предприятие сбрасывает нечистоты с фекальным запахом в Санарку. В результате сброса отходов вода в реке покрылась пеной, и произошла массовая гибель рыбы.

На место выехали представители «АнтиСмога» с общественным инспектором по охране окружающей среды Росприроднадзора.

Вблизи посёлка Чкалова действительно был обнаружен слив жидких отходов с характерным фекальным запахом, стекающий через сухой лог в реку Санарка. Также обнаружены скважины водозабора в непосредственной близости от водоема, примерно на расстоянии 25-30 метров.

«Мы зафиксировали, что все это попадает в реку Санарка, и самая главная опасность заключается в том, что все эти сбросы с высокой долей вероятности могут попадать в реку Уй, являющуюся источником питьевого водоснабжения Троицка», - заявил исполнительный директор «АнтиСмога» Евгений Маленкин.

Экозащитники взяли пробы жидкости для проведения лабораторного анализа с целью выявления содержания вредных веществ.

По итогу проверки был составлен акт обследования территории на предмет соблюдения природоохранных требований. В Росприроднадзор направлены обращение и все собранные доказательства нарушений природоохранного законодательства для принятия мер оперативного реагирования.