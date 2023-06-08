В Варненском районе временно запретили собирать грибы, ягоды и лекарственные растения

В Варненском районе (Челябинская область) введен временный запрет на сбор грибов, ягод и лекарственных растений в грибах в связи с установлением карантинных ограничений. Кроме того, некоторое не разрешается выпас скота и сенокошение.

Как сообщили в ГУ лесами области, на территории Варненского участкового лесничества выявлены очаги звездчатого пилильщика-ткача на площади 332,5 гектара. Для принятия мер по их ликвидации комиссия по ЧС и ОПБ администрации района приняла решение о проведении необходимых мероприятий.

Уничтожать вредителя планируется наземным способом с применением химического препарата 15 и 16 июня 2023 года.

На этот период устанавливаются карантинные ограничения: не рекомендуется сбор грибов, ягод, лекарственных растений.

Кроме того, можно будет только через пять дней после проведения обработки заниматься выпасом скота, сенокошением и отдыхать в лесах и на полянах в этом районе.