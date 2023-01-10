В Варненском районе завершен ремонт двух ФАПов

В Челябинской области в поселках Правда и Алтырка отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). Работы велись в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Финансирование составило более 3,3 миллиона рублей. В ближайшее время в обновленных ФАПах будет установлена современная мебель. Жители поселков теперь получают медицинскую помощь в светлых и уютных кабинетах.

Как рассказала Татьяна Пивкина, медсестра центра общеврачебной практики, которая приступит к работе в фельдшерско-акушерском пункте поселка Правда, в их ФАПе и стены, и пол требовали капитального ремонта. «Здорово, что с программой создаются новые хорошие условия для сотрудников и пациентов», - подчеркнула фельдшер. В настоящий момент Татьяна работает в поселке Новый Урал, который находится рядом с Правдой. «В ФАП буду приезжать каждый день, потому что надо уколы ставить, лекарства выдавать вовремя. Здесь много пенсионеров живет, которым особенно важна доступная медицинская помощь», - отметила Пивкина.

Проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» направлен на организацию оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи. В Челябинской области данный проект разработан на пять лет и реализуется с начала 2021 года.