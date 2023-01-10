10.01.2023
Жизнь не учит: еще две челябинки перевели полмиллиона мошенникам
10.01.2023
«Уралкуз» провел конкурс профессионального мастерства
10.01.2023
Новый год в советском стиле: музей ММК приглашает на ретро-выставку
10.01.2023
ММК получил благодарность за новогоднюю сказку для детей Магнитки
10.01.2023
ММК наградил юных победителей творческого конкурса «Я рисую безопасность!»
10.01.2023
Златоустовец лишился зарплаты, оплатив бронь за «девочку по вызову»
В Варненском районе завершен ремонт двух ФАПов
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023