29.06.2023
Фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса ждут на этнофестивале
29.06.2023
Сезон Челябинского театра кукол закрывает «Дон Жуан»
29.06.2023
«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы
29.06.2023
В Увельском районе дети-сироты и переселенцы получили непригодные для жизни квартиры
29.06.2023
«Уральское поселение» представит на Бажовском фестивале рекордные 25 подворий
29.06.2023
В Челябинской области сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону
Владислав Макаров оценил промежуточные результаты благоустройства улицы Свободы
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
07.05.2023
В Советском районе Челябинска состоялся торжественный приём ветеранов
24.04.2023
Главный фонтан Челябинска освободили от зимних «оков»
18.04.2023
Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023