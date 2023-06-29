Владислав Макаров оценил промежуточные результаты благоустройства улицы Свободы

Глава Советского района Челябинска Владислав Макаров в очередной раз проверил, как выполняется благоустройство участка пешеходной зоны по улице Свободы между улицами Плеханова и Орджоникидзе. Новое общественное пространство создают для жителей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

К настоящему моменту подрядная организация выполнила основные и самые объемные работы. На новом общественном пространстве подходят к концу укладка тротуарной плитки и асфальтирование на основных площадях. Ведется подготовка к устройству газонов и дополнительное озеленение. Смонтированы закладные под малые архитектурные формы и наружное освещение.

Как отмечают в администрации Советского района, до окончания благоустройства пешеходной зоны осталось немногим больше месяца.

Во время очередного обхода объекта Владислав Макаров проработал вопросы оптимизации технических решений примыкания участков благоустройства к смежным старым участкам. Параллельно обсуждалось приведение в надлежащее состояние входных групп зданий и помещений, расположенных на этом отрезке Свободы.

Отметим, в 2024 году благоустройство пешеходной части этой улицы продолжится – также по программе «Формирование комфортной городской среды». В следующем году работы будут вестись на участке Свободы между улицами Орджоникидзе и Евтеева. За преображение этой территории проголосовали более десяти тысяч жителей Советского района – 42,74 процента.

Напомним, первый этап благоустройства пешеходной части гостевого маршрута улицы Свободы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» провели в 2022 году на участке от улицы Тимирязева до улицы Плеханова.

В 2021 году была проведена реконструкция пешеходной зоны участка улицы Свободы от проспекта Ленина до Тимирязева. Тогда работы выполнялись по программе инициативного бюджетирования - совместными силами администрации Советского района и городского комитета дорожного хозяйства.