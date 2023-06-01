Жители Советского района Челябинска хотят дальнейшего благоустройства улицы Свободы

Жители Советского района Челябинска отдали большинство голосов за благоустройство в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды» пешеходной зоны гостевого маршрута улицы Свободы на участке от Орджоникидзе до Евтеева.

За это общественное пространство проголосовали десять тысяч 778 человек (42,74 процента).

Второе место рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в рамках вышеназванной программы в следующем году занял сквер в поселке Смолино, на внутриквартальной территории между школой и детским садом. За создание здесь нового общественного пространства проголосовали семь тысяч 522 человека (29,83 процента).

На третьем месте – новый сквер на пересечении улиц Корабельная и Телеграфная, на границе частного сектора и кварталов многоквартирных домов в поселке станции Шершни, с результатом в три тысячи 705 голосов (14,69 процента).

На четвертом - благоустройство нового сквера на участке улицы Орджоникидзе, примыкающем к гостевому маршруту улицы Свободы. У этой территории – три тысячи 214 голосов (12,74 процента).

Основные итоги голосования, стартовавшего 15 апреля и завершившегося 31 мая, подвел глава Советского района Владислав Макаров.

Окончательно перечень объектов благоустройства нового года утвердят на июньском заседании районного общественного совета. Победитель голосования будет в этом перечне в обязательном порядке.

«Таким образом, к концу лета 2024 года гостевой маршрут улицы Свободы гарантированно преобразится на участке от проспекта Ленина до улицы Евтеева. Это знаковое достижение для нашего района, ведь ранее долгие годы тротуары улицы Свободы находились в неудовлетворительном состоянии, а какие-либо элементы благоустройства на них отсутствовали», - отмечают в администрации Советского района Челябинска.

Напомним, в этом году благоустройство улицы Свободы по программе «Формирование комфортной городской среды» ведется на участке от Плеханова до Орджоникидзе.