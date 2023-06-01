01.06.2023
В Челябинске торжественно открыли новое трудовое лето
01.06.2023
Жители Советского района Челябинска хотят дальнейшего благоустройства улицы Свободы
01.06.2023
«Волонтерская рота» провела в Челябинске акцию в поддержку СВО
01.06.2023
В Челябинске отключат светофоры на перекрестках
01.06.2023
Энергетики «Россети Урал» напоминают родителям и детям правила электробезопасности
01.06.2023
В Челябинске первого июня официально открыли купальный сезон
Жители Советского района Челябинска хотят дальнейшего благоустройства улицы Свободы
29.05.2023
Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться
13.04.2023
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
15.03.2023
В Советском районе две территории поборются за участие в федеральной программе благоустройства
26.08.2022
Наталья Котова оценила результат благоустройства прогулочной зоны на улице Свободы
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023