Власти успокоили троичан: подрядчик устранит все «косяки» при ремонте ДК имени Луначарского

Жители Троицка (Челябинская область) пожаловались Народному фронту на качество ремонта ДК имени Луначарского.

Общественники отреагировали на сигнал и, осмотрев объект, констатировали, что переживают троичане не зря.

«Плитка держится на «честном слове», частично уже отпала. Облицовочный материал не отвечает нормам безопасности: скользкий и травмоопасный. Отсутствуют пандусы для маломобильного населения. На колоннах – трещины. Пол и двери измазаны раствором цемента. Вокруг здания лежат огромные кучи мусора», - перечислили в Народном фронте несовершенства проведенного ремонта.

Представители ОНФ рассказали, что после проверки они обратились в администрацию Троицка «с требованием побудить подрядчика исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств, поскольку ремонт фасада здания не выдерживает критики».

В региональном отделении Народного фронта отметили, что на работы по преображению троицкого ДК из областного и городского бюджетов было выделено свыше 30-ти миллионов рублей.

«Держим ситуацию на контроле», - подчеркнули общественники.

В администрации Троицка агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что контракт на капитальный ремонт здания МБУ «Дом культуры имени Луначарского» был заключен с ООО «Стройтех» десятого января прошлого года.

«По состоянию на текущую дату контракт является действующим. На данный момент ведутся работы по исправлению замечаний в помещениях дома культуры, выявленных при проведении строительного контроля. Работы по устранению замечаний фасадной части и входных групп подрядчик обязуется исправить при наступлении положительных температур наружного воздуха», - рассказали в мэрии.

В администрации Троицка уточнили, что в случае выявления новых недостатков подрядчик будет устранять их по гарантийным обязательствам.

«Так как капитальный ремонт не подразумевает ввода в эксплуатацию, дом культуры проводит мероприятия в отремонтированных помещениях, в том числе в зрительном зале», - рассказали в мэрии.