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Во вторник в Челябинской области небольшой снег

Во вторник, 26 января, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, гололедные явления. В ночные и утренние часы в отдельных районах туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 4-9 градусов, при прояснении – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов. По области – от плюс двух до минус трех градусов, в низинах – до минус шести градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 56 минут, заход - в 17 часов 17 минут. Долгота светового дня – 8 часов 21 минута. Луна растущая.

По народному календарю – Ермилов день.

В этот день по случаю холодов полагалось проводить день дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот». Туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

Именины в этот день: Афанасий, Максим, Петр, Яков.