Во вторник в Челябинской области – ночные морозы, без осадков

Во вторник, 25 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске минус 19-21 градус, по области – минус 17-22 градуса, при прояснении – до минус 28 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 7-9 градусов. По области – минус 6-11 градусов, при прояснении – до минус 17 градусов.

Ветер юго-западный, западный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится и составит 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 58 минут, заход – в 17 часов 15 минут. Долгота светового дня 8 часов 17 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 25 января Татьянин день, Бабий кут.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая. Именины в этот день: Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.