Предстоящие выходные в Челябинской области будут жаркими.

Днем субботы, 23-го июля, в регионе обещают 26-31 градус выше нуля, в горах – до плюс 23-ти. Предстоящей ночью ожидается 10-15 градусов выше нуля, в низинах – до плюс шести.

Облачность – переменная, ночью – преимущественно без осадков, днем – местами небольшие дожди, грозы.

Ветер ночью субботы – неустойчивый, один-шесть метров в секунду. Днем – северной четверти, три-восемь метров в секунду, местами порывы могут усиливаться до 13-ти м/с.

В воскресенье, 24-го июля, - переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью – десять-15 градусов тепла, днем – 27-32 градуса выше нуля.

Как сообщает Челябгидрометцентр, ветер ночью воскресенья – неустойчивый, один-шесть метров в секунду, днем – северной четверти, три-восемь метров в секунду.

В Челябинске днем субботы – плюс 26-28 градусов, небольшой дождь, возможна гроза, в воскресенье – 28-30 градусов выше нуля, преимущественно без осадков.

В народе 23-е июля называли Антоний-Громовержец. Считалось, что, если на Антония раздается резкий гром, в скором времени пойдет небольшой дождь. Если же слышны частые и гулкие раскаты, быть ливню с градом.

Если ночью 23-го июля случилась гроза, то на весь следующий день установится хорошая погода. Утренний туман, стелющийся по воде, также являлся предвестником ясного и теплого дня. Сухая трава утром сулила дождь ближе к ночи. Тучи, плывущие по небу отдельными полосами, также обещали осадки.

24-е июля в народе называли Ефимья-Стожарница. В это время наблюдали за небом. Если звездное скопление Стожары (старое название Плеяд) сияло ярко, на Руси верили в удачный сезон охоты.

Дождь 24-го июля обещал богатый улов рыбы. Солнечная погода - хороший урожай зерновых культур.

Красный закат предвещал перемену погоды, кваканье лягушек обещало дождь. Если кошки не хотели сидеть дома 24-го июля – народ ждал жару. Отсутствие облаков на рассвете сулило жаркий и солнечный день.