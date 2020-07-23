Заповедные территории Южного Урала борются за победу в конкурсе на создание туристических кластеров

Особо охраняемые природные территории Челябинской области борются за победу в конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.

От Южного Урала поступило три заявки. Первая - на создание туркластера "Горный Урал", куда войдут национальные парки "Таганай" и "Зюраткуль", Аршинский заказник и региональный памятник природы - река Ай (от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак).

Вторая заявка подана на создание туркластера в окрестностях ООПТ "Сугомакская пещера" и озера Сугомак (экопарк "Егоза-Сугомак").

Третья - на создание круглогодичного туристко-рекреационного эко-кластера "Тургояк", куда входят такие памятники природы, как озеро Кошкуль и река Куштумга.

Министерство экологии региона просит южноуральцев принять участие в голосование и помочь малой родине войти в число победителей.

"Развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях является важнейшей задачей. Создание туристско-рекреационных кластеров - это прекрасная возможность соблюсти баланс между сохранением природы и возможностью для людей свободно путешествовать, знакомясь с красотами Южного Урала", - поддержал проект заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Итогом конкурса должно стать создание десяти пилотных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых и прилегающих к ним природных территорий.

На первом этапе, который продлится до 28-го июля, конкурсная комиссия выберет ТОП-30 заявок. Прошедшие во второй этап команды смогут поучаствовать в специально разработанной акселерационной программе. Затем из трех десятков заявок выберут десять лучших. Победителей назовут 16-го октября.

Чтобы принять участие в голосование, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса priroda.life, зайти в раздел "География" и выбрать на карте Челябинскую область и поставить "лайк" одному, а лучше всем трем проектам региона.

До завершения первого этапа конкурса осталось всего пять дней