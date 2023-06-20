Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев поделился в своем телеграм-канале замечательными снимками сквера на улице Курчатова, 24, благоустроенного и озелененного в 2021 году по программе инициативного бюджетирования.

Работы были проведены качественно – высаженные растения прижились и сейчас, в 2023-м, радуют горожан сочностью зелени.

Виктор Ереклинцев отметил, что «не всегда требуется наполнять скверы и парки однолетними и многолетними цветами».

«Это зависит, прежде всего, от площади и расположения территории, да и с точки зрения элементарной рациональности иногда надобности в этом нет», - пояснил глава Центрального района, добавив, что в сквере на улице Курчатова цветников в их классическом понимании – нет.

Он напомнил, что озеленение данного общественного пространства - это лишь посевной газон, деревья нескольких лиственных пород и кустарник, выполняющий роль живой изгороди, причем не только по периметру сквера – он окаймляет практически все его функциональные зоны.

«В результате получился хоть и лаконичный, но вполне уютный карманный сквер. В спокойной и неброской монохромности тоже есть свои плюсы», - уверен Виктор Ереклинцев.

Подобное озеленение было проведено еще в одном сквере Центрального района – на улице Академика Королева. Это общественное пространство создали в 2021 году, зелени ему добавили (на первой очереди) в 2022-м.

Сквер на Академика Королева в октябре 2022 года

Виктор Ереклинцев не исключает вероятности того, что похожее озеленение может быть проведено и в сквере возле ТРК «Родник», который будут благоустраивать в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды», - за преображение этого пространства челябинцы отдали 8 301 голос (голосование проходило с 15 апреля по 31 мая текущего года, в итоге определилось семь общественных пространств, которые будут благоустроены во всех районах Челябинска в следующем году).