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20.06.2023

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Фото: Телеграм-канал Виктора Ереклинцева

Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев поделился в своем телеграм-канале замечательными снимками сквера на улице Курчатова, 24, благоустроенного и озелененного в 2021 году по программе инициативного бюджетирования.

Работы были проведены качественно – высаженные растения прижились и сейчас, в 2023-м, радуют горожан сочностью зелени.

Виктор Ереклинцев отметил, что «не всегда требуется наполнять скверы и парки однолетними и многолетними цветами».

«Это зависит, прежде всего, от площади и расположения территории, да и с точки зрения элементарной рациональности иногда надобности в этом нет», - пояснил глава Центрального района, добавив, что в сквере на улице Курчатова цветников в их классическом понимании – нет.

Он напомнил, что озеленение данного общественного пространства - это лишь посевной газон, деревья нескольких лиственных пород и кустарник, выполняющий роль живой изгороди, причем не только по периметру сквера – он окаймляет практически все его функциональные зоны.

«В результате получился хоть и лаконичный, но вполне уютный карманный сквер. В спокойной и неброской монохромности тоже есть свои плюсы», - уверен Виктор Ереклинцев.

Подобное озеленение было проведено еще в одном сквере Центрального района – на улице Академика Королева. Это общественное пространство создали в 2021 году, зелени ему добавили (на первой очереди) в 2022-м.

Сквер на Академика Королева в октябре 2022 года

Виктор Ереклинцев не исключает вероятности того, что похожее озеленение может быть проведено и в сквере возле ТРК «Родник», который будут благоустраивать в 2024 году по программе «Формирование комфортной городской среды», - за преображение этого пространства челябинцы отдали 8 301 голос (голосование проходило с 15 апреля по 31 мая текущего года, в итоге определилось семь общественных пространств, которые будут благоустроены во всех районах Челябинска в следующем году).

Автор: Евгения Александрова
озеленение
Центральный район
Виктор Ереклинцев
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Греф заявил о планах сделать Сбер lovemark для клиентов

16.06.2023 13:18

Ирина Текслер заинтриговала челябинцев новостью о появлении в Саду камней сокровища из недр Земли

16.06.2023 13:02

В Челябинске ограничили движение по улице Доватора

16.06.2023 12:58

Спектакль «Эсмеральда» с новыми артистами вскоре увидят челябинцы

16.06.2023 12:47

Сбер представил платформу для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA

16.06.2023 12:39

В Челябинске ищут создателя проекта «Малахитовой шкатулки» изо льда

16.06.2023 12:35

Нелучшие «Времена года»: частный пансионат для престарелых Челябинска нарушает закон

16.06.2023 12:22

Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»

16.06.2023 12:15

Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона

16.06.2023 12:14

Книжный пикник в Челябинске помог книгам «найти новый дом»

16.06.2023 11:13

Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей

16.06.2023 11:02

Челябинцев снова предупредили о возможном изменении цвета воды

16.06.2023 10:51

Банковская гарантия: особенности продукта