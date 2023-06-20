20.06.2023
Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность
20.06.2023
В центре Челябинске до конца июня будет закрыто движение трамваев
20.06.2023
В Челябинске арестован очередной диверсант – несовершеннолетний
20.06.2023
Челябинские полицейские задержали троих наркокурьеров
20.06.2023
В Златоусте будут судить жестокую воспитательницу детского сада
20.06.2023
Облсуд не стал уменьшать срок заказчику убийства экс-главы Красноармейского района и своего конкурента по бизнесу
Зеленый минимализм Центрального района: спокойная и неброская монохромность
06.06.2023
Центральный район Челябинска цветет и благоухает, осталось лишь высадить цинерарии на Алом поле
01.06.2023
Челябинские власти пояснили ситуацию с озеленением улицы Академика Макеева
31.05.2023
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
30.05.2023
Челябинский Сад камней озеленят за 13,9 миллиона рублей
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023