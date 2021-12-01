В сквере на Академика Королева появились уникальные для Челябинска музыкальные инструменты

В сквере на улице Академика Королева Челябинска установили новые спортивные и детские площадки. Теперь на мягком и очень ярком резиновом покрытии есть не только игровые элементы и необычные качели, но и даже музыкальные инструменты.

Как заявили в пресс-службе городской администрации, большая часть малых архитектурных форм, украсивших общественное пространство в Центральном районе, использована в столице Южного Урала впервые.

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Глава района Виктор Ереклинцев более подробно рассказал, что именно появилось в сквере на Академика Королев между улицами Братьев Кашириных и 250-летия Челябинска (это вторая очередь благоустройства).

По его словам, в общей сложности здесь установлено 26 различных МАФов. Это 14 детских игровых элементов (качалки на пружине, различные виды каруселей, качелей, канатных «лазалок»); семь уличных музыкальных инструментов (тубофон, ксилофоны, маримба, колокола, барабаны); пять спортивных конструкций (для занятий воркаутом, многофункциональные тренажеры, канатный спорткомплекс).

Производители оборудования, установленного в сквере, - «Красивый город» (Санкт-Петербург), «Kompan» (Чехия), «КBT» (Польша), «PROLUDIC» (Франция), «Lars Laj» (Дания).

«Оборудование имеет «евразэсовскую» сертификацию. Сумма контракта – 17 миллионов рублей», - рассказал Виктор Ереклинцев.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по монтажу оборудования первой очереди сквера (на той его части, что находится между Университетской Набережной и улицей Братьев Кашириных).