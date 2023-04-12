12.04.2023
Южноуральцы могут выбрать объект для благоустройства на 2024 год
12.04.2023
Народный фронт: власти Челябинска провалили исполнение дорожного нацпроекта
12.04.2023
Иностранцы, обвиняемые в убийстве подростка в Челябинске, арестованы
12.04.2023
Челябинский «Полёт» возглавил Дмитрий Довженко
12.04.2023
На Таганае в связи с особым противопожарным режимом закрыли бесплатные стоянки
12.04.2023
В Челябинске с первого мая закроют движение трамваев по Шоссе Металлургов
Жители Ленинского района просят сделать «Плодушку» доступной для всех
Власти обещают полноценный доступ в парк после окончания строительства Гранитной и Агалакова
11.04.2023
Пруд «Девичьи слезы» в Челябинске – действительно слезы
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
05.04.2023
Александр Орел приглашает ленинцев к обсуждению «хвостатой темы»
04.04.2023
«Девичьи слезы» Челябинска почти высохли – потребовалось «доливать»
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023