Жители Ленинского района просят сделать «Плодушку» доступной для всех

Жители Ленинского района Челябинска просят власти сделать парк «Плодушка» доступным для всех.

Просьба о благоустройстве пешеходного перехода и входа в парк со стороны улицы Гранитной появилась в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте:

«При входе в парк нет пешеходного перехода. Машины не пропускают людей и при этом, проезжая по этой дороге, поднимают за собой столбы пыли. А люди, мамочки с детьми, с колясками должны глотать пыль и стоять - ждать очереди, чтобы пересечь дорогу. При входе в сам парк есть пешеходный мостик, но на нем нет пандуса для колясок. Пожалуйста, обратите внимание на эти проблемы».

Администрация Челябинска ответила автору поста, что в 2023 году планируется выполнить реконструкцию улицы Гранитной от Копейского шоссе до Дзержинского.

«По проекту на указанном вами участке планируется обустройство пешеходного перехода. При выделении необходимого объема бюджетного финансирования будут обсуждаться сроки по выполнению строительно-монтажных работ», - сообщили в мэрии, посоветовав за дополнительной информацией по вопросам дорожной деятельности обращаться в городской комитет дорожного хозяйства по телефону: +7 (351) 791-19-67 и по электронной почте udh@cheladmin.ru.

На это Ирина Пономаренко спросила у администрации следующее: «А почему сразу не спроектировали пандусы у переходных мостиков? Больно смотреть, как мамы переносят на руках коляски - лестницы довольно высокие. Ведь потрачены немалые деньги! В наше время такие «промахи» недопустимы! Кто ответит за это безобразие?!».

Другая жительница Челябинска, Ксения Васильева, также отметилась в беседе. Обращаясь к городским властям, горожанка написала вот что: «До установки этого шикарного моста каждый день ходила через плиты, которые лежали там. Да, некрасиво, но функционально. Установив этот шикарный мостик, путь людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками просто перерезали. Как-то раз пыталась перейти в ту сторону через этот мост. Так как я физически не могу поднять коляску с ребенком, вытащила его оттуда - пока перетаскивала коляску, моя дочь упала на этом мосту: там не за что ухватиться ребенку! Хорошо, что дочка кубарем не полетела оттуда! Очень надеюсь, что администрация увидит это и задумается о пандусе, ведь в той стороне наша детская поликлиника, к которой теперь невозможно проехать по нормальной дороге, а также детский сад, к которому не добраться!».

Глава Ленинского района Александр Орел заявил, что доступ для маломобильных групп граждан будет обеспечен. Также он сообщил, что аукцион по реконструкции Гранитной будет объявлен в ближайшее время.

«Полноценный доступ в парк с этой стороны будет обеспечен после строительства дороги. Аналогично доступ со стороны Агалакова будет обеспечен после завершения ее строительства», - подчеркнул Александр Орел.