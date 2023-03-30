Челябинские власти сообщили о грядущей реконструкции улицы Гранитной

Участок улицы Гранитной в Ленинском районе Челябинска от Копейского шоссе до улицы Дзержинского в этом году преобразится благодаря запланированному ремонту.

Проезжая часть станет двухполосной, будут обустроены газоны и тротуары.

В ближайшее время городской комитет дорожного хозяйства объявит аукцион по выбору подрядчика, которому предстоит провести реконструкцию Гранитной.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, проведение масштабных работ стало возможным благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

По поручению главы города Натальи Котовой разработан проект, на который получено положительное заключение госэкспертизы. Проектом, кроме прочего, предусмотрены перенос сетей водопровода и канализации, обустройство парковок и наружного освещения, установка светофоров и дорожных знаков, нанесение разметки.

Появление новой дороги станет логичным продолжением реконструкции улицы Агалакова, начатой в 2022 году. Дороги ведут в жилой микрорайон, в где много лет отсутствует полноценная дорожная и пешеходная инфраструктура.

Срок завершения работ по реконструкции Гранитной – октябрь 2025 года.