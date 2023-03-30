30.03.2023
Челябинские власти сообщили о грядущей реконструкции улицы Гранитной
30.03.2023
Компания МТС объявила о глобальном ребрендинге
30.03.2023
Облсуд отказался смягчить меру пресечения челябинскому налоговику
30.03.2023
Челябинский зоопарк ярко и с пользой отметит День птиц
30.03.2023
Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским
30.03.2023
Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно
Челябинские власти сообщили о грядущей реконструкции улицы Гранитной
Аркаим уходит под воду
30.03.2023
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023