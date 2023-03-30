Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году

Знаменитый парк «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска ждут очередные добрые перемены.

Глава района Александр Орел напомнил ленинцам, что в этом году начинается формирование детского ядра в южной части парка (напротив дома Агалакова, 68), в проекте которого - что, несомненно, очень важно жителям - предусмотрен биотуалет.

Еще одним крайне актуальным для отдыхающих в «Плодушке» является вопрос качества дорог вокруг парка – пока жители жалуются, что сюда невозможно ни на машине подъехать, ни тем более пешком прийти.

Александр Орел порадовал ленинцев новостью, что улица Агалакова - от Гагарина до Гранитной - будет реконструирована в 2023 году. Администрация Челябинска пояснила, что дорожно-строительный сезон этого года стартует в апреле, тогда же будут продолжены строительные работы по вышеназванному участку Агалакова. Срок завершения работ по контракту – 20 октября текущего года, уточнили в мэрии.

Еще одна приятная новость – «Плодушку» могут украсить лен-арт-объекты, созданные флористами Ленинского района, которые предложили району поддержку в благоустройстве парка.

Флористы отметили, что им нужна лишь помощь в сборе и транспортировке материала на место. Александру Орлу данная идея показалась очень интересной, и он пригласил предложившую ее челябинку к более предметному общению на эту тему.

В настоящее время на территории знакового общественного пространства Ленинского района уже начались работы по санитарной очистке.

Во время прогулки по «Плодушке» пару дней назад Александр Орел зафиксировал, что в парке необходимо убрать излишки грунта, разравнять землю, восстановить случившиеся провалы уложенной плитки в местах прокладки подземных коммуникаций методом «прокола», восстановить разобранную плитку и заменить разрушившуюся.

«По всем замечаниям в адрес подрядчика направлена претензия. Основные работы по устранению замечаний начнутся на следующей неделе и будут завершены после полного высыхания и прогрева почвы», - отметил глава района.

Что по-настоящему порадовало Александра Орла, так это большое число отдыхающих на аллеях «Плодушки».

«Народ осваивает новые лавочки на центральной и кленовой аллеях парка, которые мы недавно установили», - констатировал чиновник.

Александр Орел напомнил, что в 2022 году в парке было завершено обустройство основной тропиночной сети. Кроме того, в прошлом году «Плодушка» засияла – благодаря установленному освещению.

Глава Ленинского района также отметил, что все работы 2022 года подрядчик сдал в декабре - восстановление нарушенного благоустройства было проведено по сезонным условиям. Теперь предстоит продолжить работу над ошибками.