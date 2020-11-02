Звезда «Уральских пельменей» приняла участие в субботнике по очистке берегов озера Смолино

Двести мешков мусора (три тысячи килограммов) собрали в минувшую субботу, 31 октября, участники акции по очистке береговой линии озера Смолино в Челябинске. Данное мероприятие проходило в рамках общероссийской акции «Вода России», объединив на благое дело 255 участников. Среди них была амбассадор «Воды России», звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

В данной акции поучаствовало также множество организаций среди них трубопрокатный завод, экологическая организация Антисмог, Единая Россия, дайверы из ДИМСИ, а также Российское движение школьников, общественное движение «Чистый Челябинск», Сбербанк, Экологическое движение «Эконадзор 74», студенты-экологи из ЧелГУ. Таким образом, акция смогла объединить и молодёжь, и людей старшего поколения.

За 6 лет - впервые акция стартовала в 2014 году -она объединила более 5 миллионов человек. В Челябинске она проходит с 2019 года, именно этот год стал рекордным, так как в акции участвовало более 900 тысяч человек.

«С 2019 года акция «Вода России» проходит в рамках Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Челябинская область последний (одиннадцатый) регион-участник масштабной уборки, - рассказала представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова. - Всего в прошлом году проходило больше девяти тысяч акций по всей России, но где-то маленькие субботники по 5-10 человек, а где-то - как в Ингушетии - до 5 тысяч человек в одном месте собираются», – добавила представительница федерального ведомства.

Озеро Смолино является остатком древнего Пермского моря и долгое время было солёным и обладало целебными свойствами. Актриса Юлия Михалкова, несмотря на то, что сама родом из Екатеринбурга, также хорошо знает об истории этого памятника природы.

«Мы вместе с командой «Вода России» объехали почти всю страну. В Челябинске мы чистим берег прекрасного озера Смолино, чтобы наши потомки через много лет наслаждались этим чудом природы. Я каждый раз приезжаю с надеждой, что мусора не будет, но нет, везде есть мусор. Мы убираем сотни мешков. Я надеюсь, что наши уборки подадут пример людям. В моём инстаграм около миллиона подписчиков, и я хочу показать наши классные субботники, чтобы люди брали пример и тоже организовывали их, сохраняли чистоту, уважали и любили природу. Ведь это наш общий дом, который нужно сохранять в чистоте», – эмоционально выразила свою точку зрения Юлия.

В ходе акции мусор собирают раздельно. По словам участников субботника, больше всего среди мусора попадается пластика. Вскоре из переработанного пластика, оставленного бескультурными горожанами, будут делаться скамейки рядом с библиотекой для культурных жителей города.

Очень порадовало, что в акции принимало участие очень много студентов. Руководитель Регионального отделения ДИМСИ Егор Якуньков рассказал, что его команда не в первый раз участвует в уборке водных объектов.

«Мы убирали Изумрудный карьер, ездили убирать озёра Чебаркуль, Еловое. Убрали порядка 10 тонн мусора», – рассказал Егор.

Акции по уборке водоёмов в Челябинске, в частности, озера Смолино, запланированы ещё и с середины января по февраль – в Крещение.