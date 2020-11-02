ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Звезда «Уральских пельменей» приняла участие в субботнике по очистке берегов озера Смолино

Среда обитания
Сегодня, 16:12
Размер текста
Автор: 
Ксения Старикова

Двести мешков мусора (три тысячи килограммов) собрали в минувшую субботу, 31 октября, участники акции по очистке береговой линии озера Смолино в Челябинске. Данное мероприятие проходило в рамках общероссийской акции «Вода России», объединив на благое дело 255 участников. Среди них была амбассадор «Воды России», звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова.

В данной акции поучаствовало также множество организаций среди них трубопрокатный завод, экологическая организация Антисмог, Единая Россия, дайверы из ДИМСИ, а также Российское движение школьников, общественное движение «Чистый Челябинск», Сбербанк, Экологическое движение «Эконадзор 74», студенты-экологи из ЧелГУ. Таким образом, акция смогла объединить и молодёжь, и людей старшего поколения.

За 6 лет - впервые акция стартовала в 2014 году -она объединила более 5 миллионов человек. В Челябинске она проходит с 2019 года, именно этот год стал рекордным, так как в акции участвовало более 900 тысяч человек.

 «С 2019 года акция «Вода России» проходит в рамках Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Челябинская область последний (одиннадцатый) регион-участник масштабной уборки, - рассказала представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова. - Всего в прошлом году проходило больше девяти тысяч акций по всей России, но где-то маленькие субботники по 5-10 человек, а где-то - как в Ингушетии - до 5 тысяч человек в одном месте собираются», – добавила представительница федерального ведомства.

Озеро Смолино является остатком древнего Пермского моря и долгое время было солёным и обладало целебными свойствами. Актриса Юлия Михалкова, несмотря на то, что сама родом из Екатеринбурга, также хорошо знает об истории этого памятника природы.

«Мы вместе с командой «Вода России» объехали почти всю страну. В Челябинске мы чистим берег прекрасного озера Смолино, чтобы наши потомки через много лет наслаждались этим чудом природы. Я каждый раз приезжаю с надеждой, что мусора не будет, но нет, везде есть мусор. Мы убираем сотни мешков. Я надеюсь, что наши уборки подадут пример людям. В моём инстаграм около миллиона подписчиков, и я хочу показать наши классные субботники, чтобы люди брали пример и тоже организовывали их, сохраняли чистоту, уважали и любили природу. Ведь это наш общий дом, который нужно сохранять в чистоте», – эмоционально выразила свою точку зрения Юлия.

В ходе акции мусор собирают раздельно. По словам участников субботника, больше всего среди мусора попадается пластика. Вскоре из переработанного пластика, оставленного бескультурными горожанами, будут делаться скамейки рядом с библиотекой для культурных жителей города.

Очень порадовало, что в акции принимало участие очень много студентов. Руководитель Регионального отделения ДИМСИ Егор Якуньков рассказал, что его команда не в первый раз участвует в уборке водных объектов.

«Мы убирали Изумрудный карьер, ездили убирать озёра Чебаркуль, Еловое. Убрали порядка 10 тонн мусора», – рассказал Егор.

Акции по уборке водоёмов в Челябинске, в частности, озера Смолино, запланированы ещё и с середины января по февраль – в Крещение.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Ксения Старикова
Отправить новость
Экология
Общество
19.10.20 12:42
Версия жителей Копейска, что на полигоне ТБО возгорание, не подтвердилась
Среда обитания
16.10.20 10:42
Заводом, отравляющим воздух в Ленинском районе Челябинска, займутся надзорные органы
Среда обитания
14.10.20 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Среда обитания
08.10.20 12:05
Промрекультивация: Выбросы на Коркинском разрезе сократились в 16 раз
27.10.20 16:08
В челябинском зоопарке завелась двухметровая анаконда
26.10.20 15:12
В Челябинской области на вторник объявлено экстренное предупреждение – снег, метели, скачок давления
26.10.20 12:24
В Челябинске контракты на озеленение выполнены на 85 процентов
26.10.20 11:22
В Челябинске состоялся четвертый митинг в защиту городского бора
25.10.20 22:10
Южноуральцев предупреждают об очень сильных осадках в понедельник
23.10.20 22:05
Морские млекопитающие на Камчатке не пострадали от воздействия токсичных водорослей
21.10.20 11:18
Ответ чиновника: Если не «вплетать» деревья в провода, Челябинск может вообще остаться без растительности
21.10.20 08:56
Четвероногим обитателям Таганая доставили «на дом» вакцину от бешенства
20.10.20 12:46
В Челябинской области создадут туристско-рекреационный кластер
20.10.20 09:45
Нацпарк «Таганай» готовит для своих гостей новую экскурсию в урочище Семибратка
Среда обитания
Сегодня, 10:30
«Бор, который мы теряем»
В Челябинске прошел пятый митинг за сохранение Городского бора
Общество
Сегодня, 14:14
Челябинцы в соцсетях подвергли критике результат благоустройства набережной Смолино
Новости
Сегодня, 16:48
Происшествия
В Челябинске в первый день сезона охоты на копытных с поличным поймали браконьеров
Сегодня, 16:39
Общество
Житель Челябинска признан самым удивительным участником популярного телепроекта
Сегодня, 16:01
Общество
В Челябинской области за трое суток умерло 18 пациентов с ковидом
Сегодня, 15:36
Экономика
Робот поможет клиентам ВТБ реструктурировать кредиты
Сегодня, 15:08
Происшествия
Юную автоледи из Челябинска, по вине которой погиб инспектор мотовзвода ГИБДД, отправили в колонию
Материалы рубрики
Сегодня, 14:28
Среда обитания
Жителям Челябинска раздали 20 тысяч саженцев
30.10.20 15:57
Среда обитания
В двух городах Челябинской области объявлены НМУ, в трех - продлены
27.10.20 16:08
Среда обитания
В челябинском зоопарке завелась двухметровая анаконда
23.10.20 22:05
Среда обитания
Морские млекопитающие на Камчатке не пострадали от воздействия токсичных водорослей
21.10.20 08:56
Среда обитания
Четвероногим обитателям Таганая доставили «на дом» вакцину от бешенства
Теги
Смолино
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика