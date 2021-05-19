Столичные архитекторы пообещали возродить водную станцию на озере Смолино

Проектировщики набережной на озере Смолино в Челябинске (команда ведущего столичного архитектурного бюро WOWHAUS) в своем сообществе в ВКонтакте показали, как будет выглядеть будущая водная станция.

Напомним, общественное пространство должно появиться в конце улицы Гагарина в Ленинском районе - благодаря финансовому участию Группы ЧТПЗ. Правда, сроки начала работ по созданию набережной пока не называются.

Разрабатывая проект благоустройства прибрежного участка водоема, архитекторы из Москвы учитывали мнения жителей Челябинска – недаром проектирование называлось соучаствующим. Финальная презентация проекта состоялась в середине декабря 2020-го года. С тех пор горожане с нетерпением ждут появления нового общественного пространства.

Вчера вечером, 18-го мая, проектировщики порадовали жителей областного центра интригующим известием, что «ресторан на воде и прогулка на лодке снова могут стать реальностью».

Авторы проекта напомнили, что «в 1948-м году на территории Смолино открылась водная станция Челябинского трубопрокатного завода. При легендарном директоре Якове Осадчем на берегу озера были построены Дворец культуры ЧТПЗ, башня, плавучий ресторан и первый в городе бассейн».

«При разработке проекта по преображению набережной Смолино архитектурное бюро восстановило эту зону отдыха – на визуализированной преображенной территории вновь можно увидеть ресторан на воде, декоративный маяк, плавучий бассейн и лодочную станцию, где есть возможность заниматься парусным спортом», - рассказали столичные специалисты, поинтересовавшись у подписчиков сообщества, как они находят современную водную станцию.

«На визуализированной территории все замечательно. Вопрос: как это будет выполнено в реальности. Там действительно будет маленький уютный ресторанчик? Или он превратится в большой? И вот этот верхний ярус - он в воздухе на опорах или там рельеф такой, и он на земле стоит? И вокруг как будет? Тут все важно», - прокомментировала Светлана Супереко.

«Вдоль улицы Новороссийской по берегу озера вряд ли получится устроить то, что было в 1948-м году. По причине человеческой жадности и алчности. Далее: то, что озеро само себя пытается спасти, создавая вдоль берега камышовую полосу, говорит о том, что благодаря людям, водящим руками, в озере нельзя купаться. А ведь политика руководства района такова, сначала зас…ать, а затем найти людей или возможно, организации, отдать им, чтобы они восстановили, затем вернуться и выставить себя теми, кто оказался прозорлив, и оказаться впереди на кривоногой кобыле. А эта прозорливость - по сути, бездарность. Я понимаю руководство ЧТПЗ, озадачившееся вопросом благоустройства района, где живут рабочие, но это завод, а где те, кто об этом должен думать и решать?! А для них важно «делать деньги, а остальное всё - дребедень»! Не хотелось бы, чтобы замах был на рубль, а выхлоп на копейку. А примеры в Ленинском районе есть. Одна «Плодушка» чего стоит», - вот так эмоционально отреагировал на новость о водной станции челябинец с ником Tom Chinich.

«Молодцы! Сохранили старое наследие и традиции»; «Главное - туалеты общественные не забывать ставить. Точка притяжения будет, а туалетов нет. Либо будут тогда все в кусты ходить, либо в ресторанчик»; «Думаю, просто со старенького надо скопировать, и все: как говорится, новое - хорошо забытое старое! А вторые ярусы совсем ни к чему»; «Не верится, что на черно-белом фото – Челябинск»; «Никогда не получается, как на картинках. К сожалению», - вот такая реакция у жителей южноуральской столицы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по-разному восприняли челябинцы и другие «фишки» новой набережной: событийную площадь и детскую игровую площадку.

Выбирая по просьбе архитекторов варианты имен новой набережной, большинство жителей Челябинска проголосовали за Смолинку.