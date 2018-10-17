Борис Дубровский обозначил пять ключевых направлений развития Челябинской области

Определены пять ключевых направлений развития Челябинской области на ближайшие годы. Их озвучил губернатор Борис Дубровский на заседании правительства, которое состоялось 17 октября.

Глава региона напомнил, что Челябинская область при поддержке федерального центра ведет активную подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, а в 2019 году регион отметит 85-летие.

В связи с этим ключевыми направлениями развития региона на ближайшие годы станут: поддержка ветеранов, охрана окружающей среды и решение экологических проблем, мощное инфраструктурное развитие Челябинска и области, углубление и расширение проекта губернатора «Реальные дела» и забота о детях.

Работа по первому направлению в регионе уже началась. Законодательное собрание области утвердило внесенные губернатором поправки в региональные законы, сохраняющие меры социальной поддержки для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет, независимо от факта получения ими страховой пенсии. Будет снижена в 50 раз ставка транспортного налога для пенсионеров Челябинской области, владеющих мощными автомобилями. Размер традиционной единовременной выплаты ко Дню пожилого человека в Челябинской области повышен на 40%. С ноябрьской пенсией южноуральцы получат 700 рублей (ранее – по 500 рублей). Правительство области направит на сохранение действующих пособий и скидок и введение дополнительных льгот более 5 миллиардов рублей.

Борис Дубровский отметил, что у региона есть все ресурсы для усиления поддержки тех, кто больше всего нуждается в защите государства, – многодетных семей и пенсионеров. За последние четыре года удалось сбалансировать бюджет и полностью отказаться от коммерческих кредитов, снизить долговую нагрузку. «Сейчас область подходит к концу года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии», подчеркнул губернатор. Это позволит решить поставленные задачи.

В реализации второго ключевого направления - охрана окружающей среды и решение экологических вопросов - поможет подготовка к саммитам. По поручению Бориса Дубровского была разработана дорожная карта мероприятий по очистке реки Миасс, мусор из которой не убирался более 30 лет. Из областного бюджета по распоряжению главы региона было выделено 50 миллионов рублей на замену канализационного трубопровода, пролегающего под руслом реки. Минэкологии региона занимается разработкой проекта по комплексным мероприятиям очистки реки и донных отложений. В 2019 году администрация Челябинска планирует произвести отвод ливневых стоков, впадающих в Миасс. Область рассчитывает и на федеральные транши, предназначенные для проведения очистки русла.

В рамках подготовки к проведению саммитов будет ускорена работа и по рекультивации свалки, расположенной в центре Челябинска и закрытой в сентябре 2018 года. Правительство региона сейчас совместно с министерством природных ресурсов РФ ведет проработку решения по выбору без конкурса единственного исполнителя рекультивации челябинской свалки (по аналогии с аэропортом).

Кроме того, область решает вопросы о переводе общественного транспорта на экологическое газомоторное топливо к 2020 году. Депутаты Заксобрания уже одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение автотранспортного налога для руководителей предприятий, которые полностью перевели на газомоторное топливо свои автобусы и грузовые автомобили.

В рамках реализации третьего направления планируется создать в Челябинске новые парки в каждом районе, озеленить город, благоустроить дворы, отремонтировать фасады зданий. В бюджет 2018 года уже внесены поправки, которые позволят направить дополнительные средства по нескольким направлениям в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

В рамках четвертого направления планируется расширить реализацию программы «Реальные дела». Борис Дубровский уверен, что в рамках подготовки к саммитам Челябинск получит реальную возможность преобразиться и улучшить городскую инфраструктуру

В рамках пятого направления планируется расширить программу по развитию здорового образа жизни. Планируется реконструировать имеющиеся и построить новые спортивные объекты.

Борис Дубровский также подчеркнул, что Челябинская область должна достояно отметить свое 85-летие. «Мы должны встретить эту дату достойно. Так, чтобы наши земляки почувствовали уже в ближайшее время: жизнь становится лучше и комфортнее», – обратился к членам правительства губернатор.