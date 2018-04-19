Лучшие рационализаторы ММК общались на деловом завтраке с генеральным директором

Лучшие рационализаторы 2017 года встретились с генеральным директором ПАО "ММК" (Магнитогорск, Челябинской области) Павлом Шиляевым.

В 2015 году, который считают точкой отсчёта в изменении подхода к новаторскому движению на ММК, зародилась традиция. Лучшие рационализаторы, чьи предложения дали наибольший эффект для предприятия, по итогам года встречаются с генеральным директором ПАО "ММК", причём в неформальной обстановке, за чашкой чая.

На встречу с руководителем предприятия на этот раз были приглашены 20 из 43 самых творчески активных работников, победители двух номинаций "Лучший молодой рационализатор" и "Лучшее рационализаторское предложение", сообщает «Магнитогорский металл».

«Нам всегда есть что обсудить, но делать это лучше не в официальной обстановке, так сказать, "без галстуков". Ведь новаторство само по себе против устоявшихся правил, - уверен генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

Павел Шиляев напомнил, что в подаче рационализаторских идей могут быть заинтересованы не один, а несколько человек Одна голова хорошо, а две лучше: один может заниматься технической составляющей, другой - экономической.

«За содействие также выплачивается авторское вознаграждение, - заметил Павел Владимирович. - Если в 2015 году рационализаторам выплачено 15 миллионов рублей, то в 2017-м общая сумма премии существенно увеличилась и составила 23,5 миллиона рублей. Из этого за содействие в рационализации выплаты в 2015 году составили 3,6 миллиона рублей, а в 2017-м - 15 миллионов, что говорит о заинтересованности работников в помощи инициаторам подачи предложений».

Деловой завтрак - не единственная возможность активных работников комбината вступить в диалог с руководством. Довольно новая форма работы с молодёжью, способствующая обмену опытом, - выездные семинары, когда есть возможность в неформальной обстановке пообщаться с главными специалистами ПАО "ММК".