На Миасском машиностроительном заводе новый директор
В среду, 14 ноября, состоялось заседание совета директоров акционерного общества «Миасский машиностроительный завод», который входит в холдинг центра имени Макеева. На нем было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора предприятия Андрея Юрчикова. Предприятие расторгло с ним трудовой договор.
Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», в соответствии с уставом АО «ММЗ» генеральным директором избран Александр Новожилов. До своего избрания он занимал должность заместителя генерального директора-главного инженера предприятия.