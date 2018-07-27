В России может появиться утилизационной сбор на велосипеды

В России может появиться утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Соответствующий вопрос должен решить до первого октября Минпромторг РФ, говорится в протоколе совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, Минпромторг прорабатывает вопрос о целесообразности, механизмах и сроках реализации ряда мер, которые будут направлены на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности. Такое поручение ведомство получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, сказано в протоколе от 27 июня.

Так, среди прочих предложений по дополнительным мерам стимулирования спроса значится и «введение утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы». Срок исполнения поручения — 1 октября.

Если такой шаг одобрят, проекты федерального закона и постановления правительства относительно введения утилизационного сбора на велосипеды подготовят уже к 1 октября 2019 года. Ответственными ведомствами в данном вопросе являются Минпромторг и Минприроды, следует из документа.

Как уточнили в секретариате вице-премьера, совещание у Дмитрия Козака состоялось и на нем был утвержден план по развитию алюминиевой промышленности на 2018–2023 годы, при этом не прокомментировав вопрос о дополнительных мерах по стимулированию спроса на алюминиевую продукцию.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «В правительстве задумались об утилизационном сборе на велосипеды».