Бекхан Яндиев: Участковый – это не просто профессия, это образ жизни

В Челябинской области в самом разгаре оперативно-профилактическое мероприятия «Ваш участковый». На что должен обращать внимание современный Анискин? С какими проблемами чаще всего к нему приходят люди? Меняется ли в их сознании образ участкового, знают ли они его в лицо и почему участковый сейчас нередко последняя инстанция? Ответы на эти и другие вопросы в интервью старшего участкового уполномоченного отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску, майора полиции Бекхана Яндиева.

- Бекхан Хаджимуратович, вы уже более 20 лет работаете участковым. Участковые – это, пожалуй» самые «открытые» представители органов полиции, с которыми жители района общаются напрямую, без секретарей и бюрократических барьеров. Почему именно эта профессия пришлась вам по душе? Как вы определялись с выбором: это была мечта детства или все получилось совершенно случайно?

- Нет, такой мечты в детстве у меня не было. На должности участкового я оказался совершенно случайно. Я работал в экономическом колледже механиком-водителем. Во время выборов мне не раз приходилось помогать участковым, развозил с ними урны после голосования, сопровождал их. Колледж нам машину предоставлял. И так получилось, что я даже на задержания несколько раз с участковыми выезжал.

- …как добровольный дружинник?

- Да. Потом был выезд на убийство. Брат убил брата. Тогда я помог задержать убийцу. Опознал убийцу по описанию на остановке. Вот так и началось все, вот так и пристрастился к этой работе. А потом мне сказали, что службе участковых не хватает хорошего парня, пойдешь к нам? А почему нет? Мне сразу сказали, что работы много, текучка большая. Я согласился.

- А что входит в комплекс задач участкового уполномоченного? Это шутка, конечно, но многие говорят, что у участкового уполномоченного полиции тысяча и одна обязанность.

- Самая основная обязанность у современного участкового - охрана общественного порядка на вверенной ему территории. Участковый – это мини-начальник полиции в границах своего административного участка, поэтому умений, знаний и навыков у него должно быть великое множество.

- Этого требует определенный универсальный характер деятельности?

- Да, работа участкового требует высокого профессионализма, знания оперативной обстановки на участке, умения использовать в своей работе не только арсенал полицейских средств и методов, но и психолого-педагогических навыков. Участковый уполномоченный каждодневно вступает в непосредственный контакт с самыми различными слоями населения.

- Смотрите, у меня есть на руках статистика. За три месяца этого года участковые Челябинска раскрыли почти три тысячи преступлений, 300 случаев нарушения миграционного законодательства, рассмотрели около 600 заявлений нжалоб на нарушения закона о тишине. А какова ваша статистика успеваемости по работе?

- У меня на участке 33 дома. Это 3275 квартир. За три месяца этого года мною было рассмотрено 250 заявлений. В сорока случаях факт правонарушений подтвердился. Двенадцать из них это были побои, еще шесть обращений касались нарушения закона "О тишине". Также за это время было раскрыто семь преступлений.

- С какими проблемами к вам обращаются челябинцы?

- Люди идут с любыми вопросами. Происшествия чаще связаны с семейно-бытовыми скандалами и на почве злоупотребления спиртными напитками. А так, с любыми вопросами идут: хищение либо повреждение имущества, причинение вреда здоровью, шумные соседи. И мы должны уметь проанализировать обстановку, дать ответ на любой вопрос, не только раскрывать преступления, но и вести профилактику.

- Но все-таки с чем связана большая часть проблем?

- 80 процентов обращений связано с бытовыми проблемами. Начиная от семейных ссор и скандалов до побоев. Десять процентов из них примерно такого характера: «у меня сын пьет, не работает. Мы бы хотели, чтобы вы его вылечили». Я им объясняю, что я не лечу алкоголизм. Помните, в Советском Союзе были бесплатные институты лечения алкоголиков. Люди часто сейчас о них вспоминают. У людей те же самые проблемы сейчас, что и были тогда. Ведь все идут в полицию. Никто не пойдет в администрацию жаловаться на пьющего сына.

- То есть алкоголь много проблем доставляет?

- Это не только на моем административном участке, это в целом в России. Нехватка рабочих мест, население спивается, у людей много свободного времени, которое они заполняют алкоголем. В нетрезвом состоянии у них возникают разные умыслы: кражи, месть обидчикам мнимым и реальным, хулиганство.

- Курьезные обращения были?

- Есть у меня одна старушка на участке. Она раз в квартал жалуется, что у нее в соседней квартире якобы нарколаборатория, под ней проститутский притон, а над ней располагается цех по изготовлению мебели. Причем жалобы она сразу пишет в прокуратуру, генералу, в Москву и к нам. У другой бабушки потолок подтекает. Она считает, что соседи ее специально топят. Но я не сантехник. К нам можно обратиться, если хозяев квартиры дома нет и их нужно установить. Еще бывает, что бабушки-дедушки прячут свою пенсию, потом забывают об этом и обращаются в полицию: «Помогите, украли». Приходишь, помогаешь найти.

- Я правильно понимаю, что не всегда люди обращаются к участковому с вопросами, входящими в компетенцию полиции…

- Да, но участковый должен помочь гражданину, который обратился к нему: по возможности решить вопрос самостоятельно, к примеру, оказать помощь в оформлении необходимых документов или обращений, или же направить его в соответствующую инстанцию. Потому что есть приказ, что мы обязаны принять любое заявление гражданина. Из всего количества обращений лишь пять процентов соответствуют действительности и находятся в нашей компетенции. Что муж жену бьет, что в квартиру проникли. Вот недавно история была. Жили вместе мужчина с женщиной, потом расстались. А через неделю он вернулся, избил ее, переломал двери, погром устроил. Вот эти преступления наши. Плюс сейчас к нам народ идет с жалобами, что много машин во дворе припарковано, от них газы. Это уже не наша компетенция. Иногда раздаются звонки, что кого-то соседи затапливают, но в этом случае можно обратиться к участковому, если хозяев нет дома и нужно установить, где они и кто они. А они может и не проживать в этой квартире. Подать в розыск мы не можем, потому что преступления они не совершали. Оснований нет. Очень много таких случаев. Звонят в любое время дня и ночи по точно такой же ситуации.

- И день, и ночь без отдыха и сна?

- Да, потому что мы даем людям свои сотовые телефоны, поэтому и звонят.

- Как ваши родные реагируют на ваш ненормированный график работы?

- Конечно, мой образ жизни сказывается на семье. И среди ночи приходится выезжать на мероприятие, и сутки-двое проводить на происшествии, задерживаться на работе. Ну, приходится им терпеть. Просто близкие должны разделять твои взгляды и понимать твои трудности. Впрочем, я стараюсь свои рабочие проблемы домой не нести, беречь близких от негатива.

- Часто ли бывают анонимные сообщения?

- Очень часто. Из ста примерно десять. Вот, к примеру, нарушение закона о тишине. Чтобы привлечь человека за нарушение закона о тишине, нужно, как минимум, чтобы два человека, подтвердили этот факт. А люди боятся и отказываются официально подтверждать это.

- А бывает, что прячутся от вас люди?

- Прятаться от участкового глупо. Я приду снова, через несколько часов или на следующий день, или найду человека на работе, у родственников, друзей. Людей, состоящих на учете в отделе полиции, мне приходится посещать раз в квартал

- Вы уже двадцать лет на посту участкового. За эти годы было ли желание уйти из профессии? Или перейти в какое-либо другое подразделение?

- Нет, из профессии желания уйти никогда не было. А вот на пенсию, да, хотелось (смеется - прим.). Я привык к работе. Вот бывает, что стоит человек у станка всю жизнь, ему будут говорить, давай мы тебя на новый станок переведем или мастером тебя сделаем, он скажет, что нет. Мне предлагали стать начальником участковых, я сказал, что нет. Я не могу, я вижу, что людей не хватает. Если бы было много народу, если бы было 50 человек, как раньше, то может быть. Хотя нет, начальником быть не хочу, у начальника другая специфика работы. Надо любить свою работу. Если этого не будет, то в участковых делать нечего. А я люблю свою работу.

Для справки:

Участковые уполномоченные полиции Челябинска осуществляют прием на участковых пунктах полиции по понедельникам и средам с 18 до 20 часов, а также в субботу с 12 до 14 часов.

По вопросам, связанным с организацией работы участковых уполномоченных полиции районных отделов полиции городского Управления, граждане могут обратиться по телефонам:

- начальник ОУУП и ПДН Отдела полиции «Ленинский» майор полиции Королёв Дмитрий Викторович, телефоны: 8 (351)253-75-64, 89993711736;

- начальник ОУУП и ПДН Отдела полиции «Металлургический» подполковник полиции Руль Виктор Владимирович, телефоны: 8 (351)779-51-37, 89993711422;

- исполняющий обязанности начальника ОУУП и ПДН Отдела полиции «Советский» капитан полиции Галиакберов Игорь Валерьевич, телефоны: 8 (351)267-76-60, 89993711433;

- врио начальника ОУУП и ПДН Отдела полиции «Тракторозаводский» майор полиции Галдаков Илья Николаевич, телефоны: 8 (351)771-78-67, 89993711875;

- начальник ОУУП и ПДН Отдела полиции «Центральный» капитан полиции Ягафаров Виль Миндивалеевич, телефоны: 8 (351)779-75-38, 89993711455;

- исполняющий обязанности начальник ОУУП и ПДН Отдела полиции «Калининский» майор полиции Базалаев Евгений Викторович, телефоны: 8 (351)749-45-13, 89993711943;

- начальник ОУУП и ПДН Отдела полиции «Курчатовский» капитан полиции, Кривоносов Денис Евгеньевич, телефон: 8 (351)749-41-41, 89085775624.

Фото предоставлено: пресс-службойУМВД России по городу Челябинску