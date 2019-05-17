Участковые Челябинска за месяц раскрыли почти 300 преступлений

Челябинские полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Ваш участковый». В его рамках ими раскрыто более 280 преступлений, выявлено свыше трех тысяч административных правонарушений.

Челябинские полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Ваш участковый», которое проходило в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года. В рамках мероприятия участковые уполномоченные полиции проводили рабочие встречи с жителями, отчеты перед населением, посещали квартиры и дома челябинцев, раздавали визитки со своими контактами, расклеивали на информационных стендах в подъездах домов памятки с адресами и телефонами сотрудников, в обслуживании которых находятся данные административные участки.

«Основная задача проведенного мероприятия - не только наладить тесное взаимодействие с жителями города и выяснить, какие вопросы правового характера их волнуют, но и лучше узнать оперативную обстановку на обслуживаемой территории и познакомиться с ее жителями. Все это делается с целью налаживания взаимодействия с населением, ведь в числе первоочередных задач участковых уполномоченных полиции стоит профилактическая работа с гражданами по предупреждению правонарушений и преступлений», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

За время проведения мероприятия, сотрудники полиции посетили свыше 120 тысяч квартир и домов, ими проверено более 10 тысяч человек, состоящих на профилактическом учете и около 2900 владельцев гражданского оружия.

Также в рамках мероприятия «Ваш участковый» полицейскими раскрыто свыше 280 преступлений, в том числе 116 преступлений в сфере миграционного законодательства, 11 – в сфере незаконного оборота наркотических средств. Выявлено свыше 3000 административных правонарушений, из которых более 750 правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, более 200 правонарушений в сфере миграционного законодательства, более 120 – в сфере незаконного оборота наркотических средств.