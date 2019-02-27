«Дом на площади» открывает свои тайны

О «доме на площади», который знаком каждому челябинцу, ведь находится он на главной площади города, мы уже рассказывали. В той публикации шла речь о трех лауреатах премии «Светлое прошлое», кто в разные годы его истории жил в этом доме – актере Александре Пороховщикове, писательнице Галине Щербаковой, авторе знаменитой повести «Вам и не снилось», по которой был снят культовый фильм о первой любви, и живописце Игоре Белковском, ставшим известным после коллекции портретов знаменитых артистов кино, театра и эстрады.

Продолжая собирать материал для книги об этом доме и его знаменитых обитателях, сделал немало любопытных «страниц», давно забытых сегодня или просто мало известных, которые дополняют картину этого дома новыми «штрихами».

Ильич с кудрявой головой лепился в Челябинске: интересное о Челябинске

Скульптор Татьяна Щелкан до 1939 года жила в Челябинске. Про нее мне рассказала одна из жительниц «дома на площади», с которой довелось поговорить в «поиске» жителей этого дома.

«А ведь в этом доме жила скульптор, сделавшая знаменитый на всю советскую страну скульптурный образ Ленина в детские годы», - сказала знакомая.

Все, кто родом «из СССР», конечно, знают эту скульптуру: маленький Ильич с кудрявой головой стоит, оперевшись рукой на стопку книг.

В Челябинске Татьяна Щелкан вела занятия в детской изостудии. Как-то рассказала ребятам про детские годы Ленина и показала фотографию, где он запечатлен вместе с сестрой Олей. Кто-то из ребят спросил, смогла бы скульптор создать образ маленького Володи Ульянова.

Так началась эта работа, позировал скульптору четырехлетний мальчик. Когда работа была готова, произошла череда счастливых событий. В Челябинске оказался сотрудник из столицы, занимающийся устроительством выставок художников. Работа ему понравилось. Он написал о ней Надежде Крупской и Марии Ульяновой, сестре Ленина.

Скульптуру затребовали в Москву, ее оценили там мэтры скульптуры того времени, приглашены были Крупская и Ульянова. Им работа понравилась. Они рекомендовали тиражировать ее, чтобы все советские дети могли увидеть, каким был маленький Володя Ульянов. Что вскоре будет сделано.

В Москве скульптуру перевели также в мрамор, и она заняла свое место в Центральном музее Ленина в центре столицы.

Татьяна Щелкан в 1939 году переехала жить в Москву. В годы войны ее приняли в Союз художников. К этому времени она закончила еще одну работу из скульптурной ленинианы – «Ленин-студент», а также серию портретов челябинцев-стахановцев, выполненных еще во время жизни в Челябинске.

Такой вот «штрих» в истории города и «дома на площади». Стоит заметить, что на площади Революции установлен памятник «вождю мирового пролетариата», который «смотрит» прямо на этот дом. Его автор – челябинский скульптор Лев Головницкий. Но это уже другая история.

Поэтический репортаж о сносе домов

Людмила Татьяничева сделала поэтический репортаж о сносе домов в центре города.

Знаменитая уральская поэтесса Людмила Татьяничева, сказавшая когда-то, что «когда говорят о России, я вижу свой синий Урал», жила в Челябинске в нескольких местах.

В 1940-е годы – в огромном жилом доме облисполкома, считает челябинский краевед Юрий Латышев.

Впрочем, точных подтверждений этому у него нет, есть лишь предположение. Оно основано на публикации в 1948 году в газете «Челябинский рабочий» стихотворения Татьяничевой, в котором поэтесса радовалась, как сносили старинные дома на площади Революции, в том числе кинотеатр «МЮД», стоявший рядом с «домом облисполкома».

В моем окне слепым бельмом

Маячил обветшалый дом.

Минувший представляя век,

Он память прошлого берег,

Когда из-под древесных век

Он видел сумрачный острог…

В 1950-е годы поэтесса жила в двухэтажном доме по ул. Пушкина, 56а, а с 1957 года по 1965 год – в доме №39 по ул. С. Кривой.

На этом доме и появилась памятная доска о Татьяничевой. А сам дом был выбран и включён в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Возможно, что так и было, – среди жильцов «дома на площади» была Людмила Татьяничева. К сожалению, внук Татьяничевой Василий Смелянский прояснить этот вопрос не смог – сам этого не знает, родился значительно позднее.

Пусть останется этот «факт» в виде версии.

Еще одно открытие сделал, собирая материал об истории «дома облисполкома» и его обитателях.

К именам трех лауреатов премии «Светлое прошлое», кто жил в этом доме, добавилось еще одно имя – Марка Лейвикова. Родители известного бизнесмена и мецената поселились в этом доме в 90-е годы. «Этот дом стал последним пристанищем моего отца», - говорит Марк Лейвиков.

Если у вас есть свои интересные истории, связанные с этим домом, то автор этих строк будет признателен за ваши воспоминания. И совместно мы дополним начатый рассказ об этом доме, который определил весть архитектурный ансамбль центра Челябинска.

А историю дома мы рассказали в публикации.