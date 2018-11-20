Челябинский хор споет африканскую песню на австрийском конкурсе

Завтра, 21 ноября, делегация Челябинской области отправляется в Австрию. Цель поездки в этот раз двоякая: челябинские артисты примут участие в Международном хоровом фестивале «Голоса души», представители сторон встретятся, чтобы осудить планы дальнейшего сотрудничества в рамках соглашения, подписанного в прошлом году.

Возглавит делегацию министр культуры области Алексей Бетехтин.

22 ноября в австрийском городе Грац состоится открытие хорового фестиваля. В числе участников хоровые коллективы Израиля, Латвии, Швейцарии, Кореи, Боливии, Австрии. Россию на международном форуме будет представлять челябинский Камерный хор имени Михальченко.

«Австрийская публика уже прекрасно знает челябинский камерный оркестр «Классика», который не первый год приезжает сюда на гастроли. О гастролях Камерного хора в Штирию мы договорились еще во время прошлогоднего визита. Челябинские артисты выступят в трех городах Австрии – Граце, Фронляйтене и Вайце», - прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В программу вошли сочинения русских композиторов Танеева, Калинникова, Свиридова, Рахманинова и, конечно, русские народные песни, в первую очередь связанные с природой, русской землей, поскольку слоган хорового форума «Песни земли».

«Несколько произведений будем исполнять с другими коллективами, для этого мы специально выучили традиционную африканскую песню Siyahamba, которую споем с детским хором из Боливии, и пару австрийских хоралов. Кроме того, мы впервые примем участие в настоящем богослужении. В Вайце будем исполнять Мессу Моцарта под орган. Такого нам еще не приходилось делать, это очень интересно и ответственно», - рассказала руководитель Камерного хора Ольга Селезнева.

Напомним, меморандум о сотрудничестве между правительством и министерством культуры Челябинской области и культурным ведомством правительства земли Штирия и Австрийско-Русско-Азиатской культурной ассоциацией (A.RA.C.A) был подписан в октябре прошлого года. Он предполагает совместные культурные проекты, в частности обменные гастроли Челябинского камерного хора и Арт-хора города Граца. Подробности будут обсуждаться на очередной встрече сторон.