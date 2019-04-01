Итальянские гости в Историческом музее Челябинска

Сегодня, 1 апреля, Государственный исторический музей Южного Урала посетила делегация из Италии, в составе которой была супруга Посла Итальянской республики госпожа Карен Лоуренс Терраччано, глава отдела культуры и прессы Посольства Италии Ольга Страда и другие официальные лица.

Гости с интересом выслушали экскурсовода и продефилировали по трем залам постоянной экспозиции музея. Особенно итальянцев поразили интерьеры русской избы, традиционная домашняя утварь уральских крестьян и раздел, посвященный Троицкой ярмарке.

По окончании экскурсии с итальянскими гостями встретился директор музея Владимир Богдановский. Он поздравил их с началом III фестиваля «Дни итальянской культуры в Сатке», в этот город гости направятся из Челябинска завтра. Гости подарили Историческому музею красочные путеводители по Флоренции и Риму, а Владимир Богдановский вручил им фотоальбом «Один день из жизни Сатки», куда вошли лучшие снимки IX международного фестиваля «Фотофест-2019», проходившего год назад в городе Сатка.

Фестиваль «Дни итальянской культуры» будет проходить в Сатке со 2 по 6 апреля. Он представляет собой часть культурно-просветительской программы Итальянского института культуры в Москве и включает в себя концерты, конференции, выставки, лекции и кинопоказы, которые проводятся ежегодно в разных городах России.