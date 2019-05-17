На премьере Молодёжного театра будет подан борщ по рецепту Николая Коляды
Завтра, 18 мая, в Челябинском Молодёжном театре состоится премьера спектакля по рассказам Николая Коляды «В Москву – разгонять тоску».
Премьерный показ состоится в один вечер трижды - в 18-00, 20-00 и в 22-00. Постановку нового спектакля осуществил режиссёр и актёр театра Александр Черепанов, чьи читки пьес и сценические эксперименты (типа «Бог ездит на велосипеде») порой вызывают не самые лестные отзывы даже у молодёжи, которой эти опыты предназначены.
На этот раз режиссёр обратился к творчеству Николая Коляды, самого плодовитого и популярного в российских театрах драматурга, создателя известного в России и за рубежом театра своего имени – «Коляда-Театр». Но Черепанов выбрал для постановки не одну из его многочисленных пьес, а три рассказа – «В Москву – разгонять тоску», «Царица Тамара» и «Зоя», в чём его справедливо можно назвать первооткрывателем.
Новый спектакль Молодёжного театра, как анонсируется он самими создателями, – это «Истории о женщинах, смешные и трагичные, попадающие в самое сердце. О любви и разочарованиях, мечтах и реальности».
Впервые читка этих рассказов состоялась по программе акции «Ночь в искусстве» в конце прошлого года. Позже родилась идея поставить по ним спектакль «В Москву – разгонять тоску». А так как премьера совпала с нынешней «Ночью музеев», то в театре эту акцию решили обыграть тремя вечерними показами спектакля и оригинальной кулинарной традицией Николая Коляды.
Раз в месяц драматург, который умеет и любит готовить, угощает своих гостей борщом собственного приготовления. Постановщики премьеры Молодёжного театра не смогли оставить хобби автора без внимания и, узнав рецепт его любимого блюда, решили устроить суп-театр, проще – суповую церемонию перед самым поздним спектаклем.
Поэтому пришедшие на него в 21-30 зрители, приобщиться к творчеству знаменитого драматурга смогут поначалу через …желудок. Тем более, что любовь к мужчине ( а спектакль и об этом), как известно, лежит через этот важный орган пищеварения.
«В Москву! Есть в этом стремлении в столицу какие-то чеховские коннотации… Звучит в этом что-то о вечной женской мечте, – делится мыслями режиссёр Александр Черепанов. – Спектакль о женщинах, которые всегда хотят что-то доказать себе, друг другу, лучше одеться, следовать моде, нравиться другим…»
Одним словом, это истории, в которых каждый и каждая сможет узнать себя.