Южноуральцев вновь ждет бессонная культурная ночь. АФИША

В предстоящие выходные в шестой раз пройдет ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». В этом году в акции участвуют все 85 регионов России, в том числе и Челябинская область.

В этот день многие культурные учреждения по всей стране будут работать непривычно долго и подготовят необычные программы для гостей акции. Основные мероприятия «Ночи искусств» будут приурочены ко Дню народного единства.

Зрители в рамках этой акции получат возможность посетить театры, музеи, концертные залы и другие культурные площадки в непривычное время, а также принять участие в уникальных мероприятиях и неповторимых творческих встречах.

Четвертого ноября на портале «Культура.РФ» и в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» можно будет посмотреть трансляцию мероприятий «Ночи искусств» из культурных учреждений всей страны. Также в этот день на портале «Культура.РФ» стартует первое всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей», которое определит самый популярный по мнению интернет-пользователей музей России.

Челябинские театры и музеи примут активное участие во Всероссийской культурно-образовательная акция «Ночь искусств» и предложат зрителям необычные показы и программы.

Челябинск

В акции примут участие четыре театра города: Челябинский театр драмы имени Наума Орлова (пл. Революции, 6), Челябинский Молодёжный театр (ул. Кирова, 116), театр «Манекен» (ул. Пушкина, 64) и Челябинский Камерный Театр (ул. Цвиллинга, 15).

В Молодёжном театре с 18 до 23 часов в театре будут читать рассказы известного драматурга, основателя школы уральской драматургии и создателя одного из ведущих частных театров страны – «Коляда-Театра» (Екатеринбург).

Всё начнётся в фойе театра, где в гардеробе (по традиции «Коляда-Театра») зрителей будут встречать артисты. Перед просмотром можно будет угоститься чаем в импровизированном буфете. Затем участников акции проведут в пространство, оформленное в духе «Коляда-Театра». Именно там, в необычной, уютной обстановке режиссёры и актёры Молодёжного театра представят сценическое воплощение рассказов Николая Коляды.

Показы будут начинаться в 18, 19, 20, 21 и 22 часа. Продолжительность каждого – 50 минут. В театре подготовили две отличающихся по содержанию презентации рассказов с участием разных режиссёров и актёров. Первый вариант можно будет увидеть в 18 или 20 часов, второй вариант – в 19 или 21 час. Программа последнего показа – в 22 часа - будет отличаться от всех предыдущих.

В 20 часов в Челябинском театре драмы начнется нестандартная встреча «Драма в движении». Зрителей ждет особенная атмосфера, музыка и тайны театральных кулуаров.

Вместе с артистами они исполнят пластические сцены из разных постановок театра и увидят отрывки спектаклей, которые идут на большой и малой сценах, а также на сцене «Галерка». Пластические этюды будут исполнены ведущими артистами драмы в фойе театра. Зрители смогут обсудить увиденное с артистами, режиссерами и хореографом драмтеатра Марией Грейф. Продолжительность – 45 минут.

В Камерном театре в 21 час 30 минут начнется захватывающая интеллектуальная игра «ТеатрариУМ». Участникам будет предложено разделиться на команды и сразиться в интеллектуальной битве, показав свои знания театрального искусства, сообразительности, развитие логики и расширение кругозора.

Театр «Манекен» приглашает зрителей на театральное приключение с элементами драмы, комедии и драки «Ночью дешевле!». В театре предупреждают: детям посещение не рекомендовано. За вечер повторятся несколько показов: в 21, 22 и 23 часа. Продолжительность каждого показа – 40 минут.

МУЗЕИ Челябинска (3 ноября)

В акции «Ночь искусств» примут активное участие и музеи города, предложив гостям открытые лектории, интерактивные занятия, перфомансы и многое другое.

Исторический музей предложит посетить любую из площадок акции, приобретая единый билет, а стоить он будет всего 100 рублей. Не обязательно выбирать одну площадку, можно побывать на каждой из них всего лишь правильно распланировав расписание визита, отмечают в музее. Кроме обширной программы, гостей музея ждет яркая фотозона, в которой они смогут получить незабываемые снимки. Мероприятия начнутся в 18 часов и продлятся до 22 часов.

1) МВЦ

Пройдет открытая мастерская по линогравюре от художника–гравера Ольги Гражданкиной на выставке «Комсомол — моя судьба». Участники мастерской узнают об искусстве изготовления линогравюры, познакомятся с творчеством художника и своими руками смогут напечатать для себя комсомольскую открытку. Время занятия 30 - 40 минут.

Расписание сеансов: 19:00, 20:00, 21:00

2) Большой выставочный зал

В 18 часов начнется открытый лекторий на выставке «Охота при дворе российских государей XVII-XVIII веков». Посетители площадки смогут не только познакомиться с коллекцией музеев Московского Кремля, но и услышать увлекательнейший рассказ от ведущего специалиста музея Надежды Юрьевны Приходько на тему «Искусство украшенного оружия».

Продолжительность лекции 60 минут + вопросы слушателей

3) Фойе Восточной башни музея

В 19 часов начнется «Regina`s BAND» - музыкальный проект, обладающий чувством стиля, музыкальным вкусом и создающий интересные аранжировки. В основе — исключительно живой звук, высокое мастерство и профессионализм музыкантов, которые неоднократно награждались премиями в различных номинациях на музыкальных фестивалях и конкурсах.

4) Постоянная экспозиция музея

Время работы постоянной экспозиции продлевается до 22 часов. Во время просмотра выставочных залов у посетителей появится уникальная возможность увидеть своими глазами работу сотрудников музея. В залах экспозиции будут размещены открытые мастерские реставраторов по бумаге, металлу, ткани, дерева, а также таксидермиста (специалиста по изготовлению чучел). Кроме того, на экспозиции в этот день гостей встретят сотрудники научно-фондового отдела и расскажут о легенде интересующих посетителя предметов.

Время работы мастерских – с 19 до 21 часа.

В 18 часов для семей начнется приключение-квест «Секрет семейных ценностей». Домовенок Музя проводит гостей в сказочное путешествие по залам музея. Он предложит участникам условия игры, в ходе которой нужно будет отгадать загадку — в чем секрет счастливой и дружной семьи. Загадка непростая, но решаемая — особенно когда решить ее помогают добрая Лисичка, башкирская красавица Джалиля, кот Мурлыка и радушная Настасьюшка. Для участия в квесте приглашаются семьи, необходима обязательная предварительная запись по телефону 263-08-32.

5) Малый выставочный зал

С 18.30 до 19 часов на выставке «Наш Уральский дивный край» будут проведены экскурсия по выставке декоративно-прикладного творчества и мастер-класс под руководством специалистов из Государственного центра народного творчества по созданию тряпичной куклы.

С 19 до 20 часов пройдет мастер-класс.

6) Фойе Западной башни

На выставке «Романовы: 23 ступени в бессмертие… (К 100-летию трагической гибели царской семьи)» посетители смогут увидеть 3D реконструкцию дома Ипатьева, предоставленную Свердловским областным краеведческим музеем на время проведения выставки. Обстановка дома восстановлена в мельчайших подробностях, вплоть до картин в гостиной художника Воронкова и пулеметов на огневых точках – все соответствует сохранившимся фотографиям и описанию следователей А.П. Наметкина, И.А. Сергеева и Н.А. Соколова, сделанному в 1918–1919 гг. Посетитель сможет пройтись по всему дому, совершив скорбный путь от жилых помещений до «расстрельной комнаты» в подвале.

7) Дебаркадер

В 19 часов и в 21 час зрителей ждет показ спектакля «Я на границе тебя, ты на границе меня», который стал ключевым событием театральной программы фестиваля современного искусства «Дебаркадер-2018». Это история двух любящих сердец, которые были разлучены Великой Отечественной войной.

Спектакль идет вне привычного театрального пространства. Нет сцены с привычными глазу декорациями, специального театрального света и плюшевых кресел с подлокотниками. Зрители сидят буквально на чемоданах, в полуподвальном полумраке. Все это очень интересно, все это работает на атмосферу достоверности. Мы с главными героями как будто бы проживаем кусок их жизни, вместе с ними испытываем боль от потери близкого человека. Количество мест ограничено, необходима регистрация.

Расписание сеансов: 19:00, 21:00

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Картинная галерея (ул. Труда, 92а)

12. 00 – 18.30 Елена Щетинкина «Театр сервиза». Инсталляция, графика

В 12 часов начнется авторская экскурсия художника Елены Щетинкиной и куратора Светланы Шляпниковой

В 13 часов 30 минут состоится творческая встреча с Еленой Щетинкиной

В 15 часов состоится лекция Галины Медведевой «Хрупкое совершенство: история возникновения фарфора»

В 17 часов состоится дефиле коллекции Татьяны Бердниковой «Чистое поле». Театр мод «Валькирия» Южно-Уральского государственного университета

В 19 часов начнется спектакль «Едоки» по мотивам картины Винсента Ван Гога. Студия «Манекен». Регистрация.

Единый билет за 150 рублей станет вашим проводником на события этой ночи, сообщают в театре.

Для желающих посетить спектакль «Едоки» необходимо купить билет за 250 рублей. По нему также можно пройти на другие мероприятия и выставки музея.

Программа на площади Революции, 1

12.00-20.00 – Выставка «Большой Урал XII».

12.00; 13.30; 15.00 – Мастер-класс по песочной анимации (0+) (Малый зал).

12.30; 14.00; 17.00 – сборные экскурсии на выставке «Большой Урал XII» (Александровский зал).

16.30 – экскурсия по экспозиции Каслинского и Кусинского литья (0+) (Уральский павильон).

18.00 – Интерактивная игра-викторина «Art-интуит» (16+) (Малый зал).

Магнитогорск

В Магнитогорской картинной галерее 4 ноября состоится ежегодная всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», организованная по инициативе Министерства культуры Российской Федерации.

Одновременно в четырех залах галереи будут проходить выставки, интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, спектакли и другие культурные мероприятия.

Концертная площадка включит в себя музыкальные, театральные и танцевальные выступления учреждений культуры города, показы коллекций одежды. А поэты Магнитогорска продекламируют стихи на поэтической площадке.

Также гости мероприятия смогут отправится творить будущее в «Дом времени» под названием «ТАМГДЕБУДУЯЕЩЁ». Посетители поделятся своими идеями о том, как в будущем изменятся искусство и жизнь людей. Утопические мечты обретут форму различных объектов, изображений и текстов, интегрированных в масштабную инсталляцию.

В финале мероприятия будет заложена «Капсула времени» возле здания картинной галереи.

Миасс

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт с 4 на 5 ноября в Городском краеведческом музее.