Златоустовский «Омнибус» встретил весну «Обманом по-французски»

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» с успехом прошла премьера комедии «Обман по-французски» по пьесе Марка Камолетти.

«Марк Камолетти – широко известный и значимый комедиограф. Его перу принадлежат легкие комедии детективно-любовного жанра с хорошо прописанным сюжетом, публика их принимает очень хорошо, говорит режиссер-постановщик, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский. - Спектакли по пьесам этого драматурга идут во многих странах мира. Весна наступила! После затяжной зимы зрители придут в театр отдохнуть, получить заряд эмоций, энергетику со сцены. Этим спектаклем мы хотим подарить людям праздник».

Как сообщила корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, праздник удался, о чём свидетельствовали и долгие благодарные аплодисменты зрителей, и их восторженные отзывы в театральной книге. Вот одно из них: «Спасибо душевное, это просто «Назад, в Париж!» Атмосфера – супер!»

История, где в результате любовной интрижки хозяин загородного поместья оказался в довольно щекотливом положении, получилась весёлой, увлекательной и легкой.

Над сценографией спектакля работал заслуженный работник культуры

РФ, заслуженный деятель искусств РБ Виктор Хлыбов (г. Уфа). Музыкальное оформление принадлежит режиссёру-постановщику Борису Горбачевскому.

В спектакле заняты артисты Максим Фаустов, Оксана Заславская, Наталья Фаустова, заслуженный артист РФ Вячеслав Борисов, Наталья Каллерт, Валерия Шакирова и Андрей Плакунов.