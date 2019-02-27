Бурматов помог главе Каслей изучить законодательство

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Российской Федерации Владимир Бурматов открыл глаза временно исполняющему обязанности главы Каслинского городского поселения Челябинской области Дмитрию Дерябину на происходящее во вверенном ему муниципалитете. Речь - о незаконном отстреле собак 22 февраля.

За это каслинский чиновник благодарен Владимиру Бурматову, ведь тот, открыв ему глаза на случившееся, уберег Дерябина от нарушений закона - по собственному утверждению врио главы Каслей. Вот что написал в ответ на запрос депутата Госдумы благодарный Дмитрий Николаевич:

«Своевременное внимание с Вашей стороны к данному вопросу (к ситуации с массовым убийством животных - прим.) не позволило администрации Каслей допустить нарушения законодательства».

Отвечая Бурматову, Дерябин заявил, что «отстрел собак был произведен неизвестными лицами и что по факту случившегося в настоящее время проводится следственная проверка».

«Администрация Каслинского городского поселения к данному факту отношения не имеет. Контракт по отлову бродячих животных в настоящее время не заключен. Срок подписания муниципального контракта согласно 44-ФЗ наступает 04.03.2019 года. В соответствии с направленным Вами требованием, учитывая общую значимость вопросов, связанных с отловом безнадзорных животных, администрацией города принято решение направить в адрес подрядчика уведомление о невозможности выполнения работ по данному муниципальному контракту и вернуть аукционную документацию на доработку в соответствии с законодательством РФ», - отчитался перед депутатом ГД чиновник.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», требование об убийстве в 2019-м году 145-ти бродячих животных в Каслях, прописанное в техзадании к муниципальному контракту, противоречит федеральному закону об ответственном обращении с животными, запрещающему их умерщвление (за исключением случаев, когда они неизлечимо больны и испытывают страдания). В остальных случаях четвероногих беспризорников нужно помещать в приюты, а никак ни убивать запрещенным ядом на глазах у детей, как это случилось в Каслях в прошлую пятницу.

Участники рабочей группы по проблемам безнадзорных животных Общественной палаты Челябинской области, узнав о случившемся в Каслях, нашли на официальной площадке проведения электронных аукционов эту неправильную закупку и забили тревогу. Общественники констатировали, что действия администрации города, ее разместившей, подпадают под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Представитель рабочей группы ОПЧО Кирилл Волков вместе с неравнодушными челябинцами и журналистами 25 февраля побывал в гостях у Дмитрия Дерябина, после чего написал заявление в полицию. Вчера, 26 февраля, к проверке соблюдения должностными лицами Каслинского городского поселения действующего законодательства подключилась прокуратура.

Сегодня, 27 февраля, Владимир Бурматов написал на своей страничке в Инстаграм, что массовое убийство собак в Каслях, судя по всему, было попыткой получить контракт на отлов от местной администрации.

«Видимо, так отловщики хотели продемонстрировать свою «эффективность». Вовремя удалось вмешаться. По нашему запросу убийц ищет полиция, а отловщикам, которые пытались протащить через администрацию контракты на умерщвление несчастных животных, завернули пакет документов как противоречащий федеральному закону об ответственном обращении с животными», - сообщил Владимир Бурматов.

Помощники депутата ГД РФ, которому в конце прошлой недели местные жители пожаловались на беспредел по отношению к животным, предупредили каслинскую мэрию о последствиях нарушения федерального закона. Результат не заставил себя ждать. Владимир Бурматов подчеркнул: ситуация продолжает оставаться на его личном контроле.