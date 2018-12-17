Челябинск занял второе место на всероссийском конкурсе «Город – территория детства»

Сегодня, 17 декабря, в Москве состоится официальное чествование и церемония награждения победителей конкурса «Город – территория детства», на которую приглашены главы и представители всех городов, отмеченных конкурсной комиссией. Челябинск занял второе место.

Эту информацию озвучили на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. В 2018 году в конкурсе приняли участие 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов Российской Федерации, 44 из которых принимают участие впервые.

Конкурс городов России «Город – территория детства» направлен на укрепление семейных ценностей, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирование среды, дружественной семье и детям. Максимально активизировать деятельность органов местного самоуправления и местных сообществ, для того, чтобы сделать свой город или свое село для каждого живущего в нем ребенка территорией счастливого детства – вот основная задача конкурса.

Традиционно самыми активными оказались города с населением от 20 до 100 тысяч человек: от них поступило 57 заявок. На втором месте города с населением менее 20 тысяч человек – от них пришло 35 заявки. Сельские поселения - 32 заявок. Замыкают рейтинг административные центры субъектов Российской Федерации и города с населением более 100 тысяч человек, направившие по 21 заявке.

Первое место между собой поделили Волгоград и Барнаул. Челябинск занял второе место.

Официальное чествование и церемония награждения, на которую приглашены главы и представители всех городов, отмеченных конкурсной комиссией, состоится 17 декабря 2018 года в Совете Федерации.