Челябинские нефтепроводчики тренировались в тушении пожаров

Пожарно-тактические учения в Челябинском нефтепроводном управлении (НУ) АО «Транснефть – Урал» проводятся регулярно. Это и понятно: чрезвычайно важно не допустить пожаров на имеющих стратегическую важность объектах, обеспечивающих перекачку нефти и нефтепродуктов. Поэтому подразделения пожарной охраны Челябинского НУ во взаимодействии с подразделениями федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Челябинской области и субъектовой пожарной охраны Челябинской области ежегодно отрабатывают различные сценарии тактических действий по предупреждению и тушению пожаров на каждом объекте филиала.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в службе общественных коммуникаций АО «Транснефть – Урал», в этот раз программу мероприятия заметно расширили. Дело в том, что в 2019 году отмечается 370-летие образования пожарной охраны России, и в честь этой даты на базе линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Челябинск» Челябинского НУ были организованы соревнования по пожарно-прикладным видам подготовки: свое мастерство демонстрировали дежурные караулы подразделений пожарной охраны и объектовые добровольные пожарные дружины филиала. Также в соревнованиях приняли участие дружины юных пожарных-добровольцев из подшефных школ. В программу соревнований вошли упражнения по надеванию боевой одежды в составе пожарного расчета, боевому развертыванию от пожарной автоцистерны (с установкой на пожарный водоем) и подачей воды на охлаждение «условно» горящего резервуара через переносной лафетный ствол. Сложность заданий для взрослых и подростков была, конечно, различной, но вот по степени упорства и воле к победе юные пожарные опытным огнеборцам совсем не уступали. Победителями среди взрослых стали участники из 26 пожарной части Федеральной противопожарной службы по охране ЛПДС «Ленинск», а среди детей, конечно же, победила дружба.

Кроме того, все желающие участники и гости спортивного праздника могли ознакомиться с современной пожарной техникой и оборудованием на специальной выставке, организованной Челябинским нефтепроводным управлением.

Финальной частью мероприятия стало тушение условного возгорания в резервуарном парке ЛПДС «Челябинск», во время которого можно было и увидеть пожарную технику в действии и, главное, посмотреть, как работают настоящие мастера-огнеборцы. По легенде учений произошло возгорание нефтяного резервуара емкостью 5 тысяч кубометров. В дальнейшем, несмотря на организованное охлаждение горящего и соседних резервуаров, а также попытку его «тушения», произошло распространение условного пожара на соседний резервуар. Пожарным расчетам предстояло организовать тушение уже на двух резервуарах с помощью специальной техники, умело применяя тактические действия в соответствии с регламентными требованиями, демонстрируя свой опыт и мастерство.

В общей сложности к учениям было привлечено 145 человек и 12 единиц техники, в том числе 60 человек и 9 единиц техники – из состава подразделений МЧС России. Комиссия в составе представителей Главного управления МЧС России по Челябинской области и аппарата управления филиала положительно оценила действия пожарных в учении, подтвердив высокую степень готовности к ликвидации даже более сложных пожаров. Но это, конечно, вовсе не повод успокаиваться: следующие пожарно-тактические учения в Челябинском НУ пройдут уже мае на ЛПДС «Травники», а основной задачей будет ликвидация аварийной ситуации, связанной с пожаром в условиях весенне-летнего пожароопасного периода.