Челябинский завод «Трубодеталь» стал призером конкурса «Премия МИРа»

Коллектив входящего в состав Объединенной металлургической компании челябинского завода «Трубодеталь» занял III место в VII ежегодном конкурсе «Премия МИРа» в номинации «Добрый коллектив».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», награду вручили директору по персоналу, связям с общественностью и общим вопросам Ольге Хотнянской за активную поддержку волонтерского движения на предприятии. Из полутора тысяч сотрудников «Трубодетали» почти 250 – волонтеры, и каждый год их силами реализуется несколько десятков благотворительных акций и проектов. В нынешнем году, объявленном в России Годом волонтера, на заводе «Трубодеталь» к волонтерскому движению присоединились и директора предприятия, которые проводили профориентационные мастер-классы для школьников, высаживали деревья в поселке Новосинеглазовский и участвовали в реализации онлайн-проекта по поддержке здорового образа жизни.

Всего 2018 году на премию «МИРа» было подано более 850 заявок из 75 регионов России. Экспертная комиссия с участием представителей искусства, спорта, культуры, известных общественных деятелей выбрала 21 лауреата – по три в каждой из восьми номинаций. Среди них – и завод «Трубодеталь».

По словам управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, в этом году на заводе особенно активно развивается добровольческое движение. Очевидно, что такая тенденция будет не только в Год волонтера, но продолжится и в будущем. Сделав только раз бескорыстно доброе дело, многие люди уже не могут остановиться, благотворительность превращается в полезную привычку. Предприятие всегда поддерживает таких неравнодушных сотрудников.

Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» вручает свои премии за яркие достижения в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой общественно полезной деятельности. За все годы проведения торжественной церемонии Премией МИРа были отмечены люди со всей России, которые на личном примере смогли доказать, что доброта, взаимопомощь и справедливость являются образующими качествами в современном обществе. В 2018 году всероссийский проект был поддержан Фондом Президентских грантов Российской Федерации и теперь реализуется при его содействии.

АО «Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420-ти миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.