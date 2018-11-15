Должникам за энергоресурсы окажут помощь из бюджета Челябинской области

Муниципальные образования Челябинской области, накопившие долги за потребленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) получат финансовую поддержку из регионального бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

Борис Дубровский поручил министерству финансов области найти возможность и направить муниципалитетам, которые имеют задолженность перед поставщиком газа - компанией «НОВАТЭК – Челябинск» - средства для погашения задолженности.

Средства города и районы области получат в виде дотаций и бюджетных кредитов по льготной ставке. На выплату дотаций из бюджета выделено более 322 миллионов рублей. Более 277 миллионов рублей из областной казны направят городам и районам в виде бюджетных кредитов под льготную процентную ставку (0,1% годовых).

«Так мы исключим возможность срыва подачи тепла населению и объектам социальной сферы. Люди не могут остаться без тепла и электричества», - подчеркнул Борис Дубровский.

Ранее на областном совещании с главами Борис Дубровский поручил главам муниципалитетов активизировать работу по снижению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Задолженность за газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на первое октября 2018 года была равна 1,6 миллиарда рублей (в прошлом году на аналогичную дату – чуть более миллиарда). Долг за транспортировку газа перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» достиг 198,5 миллиона рублей (в прошлом году на аналогичную дату – 170 миллионов).

В октябре «Новатэк» предупредил Златоуст об ограничении подачи газа из-за долгов - в адрес директора ООО «Теплоэнергетик» и главы Златоустовского городского округа Вячеслава Жилина было направлено официальное уведомление с требованием ограничить подачу и отбор газа. Причина – огромные накопленные долги у городских компаний и отсутствие желания их погашения.

«Еще раз акцентирую: никто не снимает ответственности с глав территорий, им нужно активизировать работу по снижению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов», – предупредил всех глав Борис Дубровский.

Главам рекомендовано усилить работу по досудебному погашению задолженности населения и работу с судебными приставами и активнее помогать предприятиям ЖКХ в работе по взысканию просроченной задолженности не только населения, но и коммерческих организаций.