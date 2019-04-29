Елистратову рассказали, что нужно сделать, чтобы снизить аварийность на дорогах

ГИБДД Челябинска проанализировала причины аварийности в областном центре. Главе Челябинска Владимиру Елистратову даны конкретные рекомендации и план действий по снижению аварийности на дорогах областного центра.

О мерах по снижению аварийности речь шла на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска. В 2018 году в областном центре увеличилось количество ДТП со смертельными исходами, с участием детей и пассажирского транспорта.

Так, в Челябинске только за три месяца 2019 года зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, в которых 34 человека получили травмы. Уже выявлено более 5000 нарушений ПДД РФ водителями автобусов

«В 2018 году произошло 1767 аварий, в которых погибли 73 человека. По сравнению с 2017 годом рост составил 40 процентов. Еще 2219 человек получили ранения. В Челябинске 74 места являются очагами концентрации ДТП. Там неудовлетворительные дорожные условия. Также существует проблема недостаточного финансирования мер для решения вопросов снижения ДТП. Заместителю главы города Алейникову было внесено 673 представления об устранении нарушений», - сообщил временно исполняющий обязанности начальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

Для снижения аварийности городские власти предприняли свои меры. В частности, на некоторых улицах запретили левые повороты, а на определенных участках дорог движение сделали односторонним. По мнению чиновников, эти меры снизят аварийность на дорогах и увеличат их пропускную способность. Водители не оценили ход их мыслей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», движение транспорта по улицам Советской и Пушкина - на участках от проспекта Ленина до Труда – сделали односторонним. Изменения также коснулись проспекта Победы на пересечении с улицей Косарева при движении в сторону Свердловского проспекта; на пересечении с улицей Чайковского при движении в сторону улицы Молодогвардейцев; по Копейскому шоссе на пересечениях с улицами Гранитной и Трубников в сторону улицы Енисейской. Водители, по которым «ударило» данное странное новшество, его уже оценили по-своему. Они предполагают, что оно вводится для того, чтобы усложнить жизнь горожанам – не иначе.

ГИБДД Челябинска разработала свой план мероприятий и мер, которые необходимо выполнить для снижения аварийности в городе. Во-первых, привести к единому стандарты переходные переходы, особенно возле школ. Только у десяти образовательных учреждений они соответствуют требованиям, а их в городе 152.

«Необходимо также установить дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью. Эта работа выполняется не в полном объеме. В 2018 году их установлено всего 16. Также нужно завершить дорогу на Троицком тракте. Необходимо совместно с прокуратурой, миграционной службой проводить рейды по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок, а также ужесточить наказания за эти нарушения. Также считаем, что необходимо в школах проводить мероприятия, направленные на профилактику детского травматизма», - добавил Алексей Горшков.

Глава Челябинска Владимир Елистратов и председатель городской Думы Станислав Мошаров попросили предоставить анализ причин аварийности и предложений по их устранению им в письменном виде. Елистратов пообещал по каждому пункту назначить ответственного.