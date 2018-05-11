Глава Миасса уходит в отставку по инициативе губернатора

Глава Миасского городского округа (Челябинская область) Геннадий Васьков уходит досрочно в отставку. Соответствующее заявление на имя губернатора Бориса Дубровского уже градоначальником отправлено.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, отставку главы Миасского городского округа инициировал Борис Дубровский. «Геннадий Васьков написал на имя главы региона заявление об увольнении, оно удовлетворено», - уточнил Дмитрий Федечкин.

Далее, по его словам, заявление Васькова будет передано в городское собрание Миасского городского округа.

Геннадий Васьков был избран главой Миасса в ноябре 2015 года. До этого он исполнял обязанности мэра с 22 сентября по ноябрь, и работал заместителем главы по социальной политике. В апреле 2018 года Собрание депутатов Миасского городского поставили второй «неуд» главе по результатам проделанной им работы в 2017 году.

Депутатам предстоит принять отставку, назначить исполняющего обязанности главы, который будет руководить городом до избрания нового мэра, и запустить процедуру выборов. Народные избранники выберут главу большинством голосов из предложенных конкурсной комиссией кандидатур.