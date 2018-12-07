Главный судебный пристав Челябинской области перешла на работу в Свердловскую область

Главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова покинула занимаемыйй пост и с сегодняшнего дня, седьмого декабря, приступила к обязанностям руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Она сменила на этом посту Владимира Осьмака, который может возглавить департамент по обеспечению деятельности мировых судей этого региона.

"Назначение на должность исполняющего обязанности руководителя УФССП России по Свердловской области – главного судебного пристава Свердловской области состоялось в соответствии с приказом директора Федеральной службы судебных приставов", - сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Исполняющим обязанности руководителя УФССП России по Челябинской области назначена Юлия Третьякова. Она закончила Университет Российской академии образования по специальности юриспруденция.

Юлия Третьякова карьеру начинала в 2002 году с должности судебного пристава-исполнителя Центрального районного подразделения судебных приставов города Челябинска. Через год стала трудиться в этой же должности, но только уже в межрайонном подразделении судебных приставов №1. Уже в 2005 году Третьякова стала сначала ведущим специалистом юридического отдела Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, а затем главным специалистом. В 2008 году она была назначена на должность заместителем начальника отдела Калининского районного отдела судебных приставов Челябинска, а через год его возглавила. В 2012 году Третьякова была назначена заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

Юлия Третьякова награждена медалью ФССП России «За службу» III степени. В её активе также благодарность министерства юстиции Российской Федерации, почетная грамота Федеральной налоговой службы Российской Федерации, почетная грамота министерства юстиции Российской Федерации и благодарность полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском Федеральном округе.