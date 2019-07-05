Корейское кино захватило южноуральского зрителя

Вчера в мягком зале «Мегаполиса» прошел специальный показ фильма «Паразиты» режиссера Пон Джун-Хо. Этот фильм по многим критериям можно назвать «первый и единственный». Это первый и единственный корейский фильм, получивший золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля и это первый за долгий период времени раз, когда мнение жюри и кинокритиков по поводу фильма сошлись.

И правда, фильм нравится всем. В Каннах зрители стоя аплодировали «Паразитам» 15 минут. В Челябинске фильм тоже завершился овациями зрителей. Причем, на Каннском фестивале этот прорыв корейского кинематографа показывали в один день с фильмом именитого Тарантино. И как отмечают критики, на фоне «Паразитов» Тарантино смотрелся хуже.

В начале фильма режиссер попросил не рассказывать его сюжет. Только не зная всей истории, от просмотра можно получить максимальное удовольствие. И действительно, сюжет фильма рассказывать бессмысленно – его нужно смотреть. Можно лишь сказать, что зритель испытает весь спектр эмоций – он будет смеяться и плакать, радоваться и ужасаться.

Но не только сюжет является изюминкой «Паразитов». Режиссер поднимает важные проблемы, заставляет зрителя задуматься о многом и делает это с таким изяществом и легкостью, что даже противник любых «серьезных» тем в кино влюбиться в этот фильм.

Челябинскому зрителю киноленту представил критик Марк Губаренко, который отметил:

«Это без преувеличения самый ожидаемый фильм сезона после «Мстителей». Это главный корейский фильм, который с большой долей вероятности в следующем феврале будет номинирован на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

После фильма критик пообщался со зрителями и ответил на их вопросы.

Посмотреть фильм можно в прокате Мягкого кинотеатра с 4 июля.