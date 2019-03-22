«Мегалэнд» зовет маленьких челябинцев поразвлечься в каникулы

Челябинский парк семейных развлечений приглашает маленьких горожан развлечься в весенние каникулы: активно провести время, зарядиться новыми впечатлениями и получить хорошую порцию адреналина.

Всех любителей развлечений здесь ждет сюрприз. Теперь каждый вторник можно посещать аттракционы и играть на автоматах, заплатив за билет по фиксированным ценам. Так, билет на любой аттракцион обойдется всего в сто рублей, а поиграть на любом автомате можно будет всего за 30 рублей.

В «Мегалэнде» всех гостей ждет море развлечений и впечатлений и больше выгоды.

Торговый город «Алмаз», Копейское шоссе, 64, телефон: 210-11-11.

ТРК «Родник», улица Труда, 203, телефон: 216-16-36.

ТРЦ «Фокус», улица Молдавская, 16, телефон: 211-65-67.