Новости Челябинска и
Челябинской области
14:06
Автор:
Ольга Мельчакова
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Минздрав возьмет под контроль ситуацию в роддоме Магнитогорска

Министерство здравоохранения Челябинской области взяло под контроль ситуацию в роддоме №1 Магнитогорска после смерти от кишечной инфекции двух новорожденных.

«О каких-либо причинах смерти говорить рано до поступления результатов патологоанатомического исследования, - пояснили в ведомстве. - Муниципалитет временно закрыл роддом в профилактических целях, но это, скорее, превентивные эпидемиологические меры».

Как уже сообщало агентство, роддом с 16 мая закрыли на дезинфекцию, после того, как трое младенцев заразились кишечной инфекцией. Один малыш скончался.

Следователи Челябинской области начали доследственную проверку роддома. Мама погибшего мальчика утверждает, что инфекцию ребенку занесли в роддоме. Роспотребнадзор проводит проверку лечебного учреждения.

Автор:
Ольга Мельчакова
-
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Теги: 
Министерство здравоохранения Челябинской области
Магнитогорск