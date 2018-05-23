Минздрав возьмет под контроль ситуацию в роддоме Магнитогорска
Министерство здравоохранения Челябинской области взяло под контроль ситуацию в роддоме №1 Магнитогорска после смерти от кишечной инфекции двух новорожденных.
«О каких-либо причинах смерти говорить рано до поступления результатов патологоанатомического исследования, - пояснили в ведомстве. - Муниципалитет временно закрыл роддом в профилактических целях, но это, скорее, превентивные эпидемиологические меры».
Как уже сообщало агентство, роддом с 16 мая закрыли на дезинфекцию, после того, как трое младенцев заразились кишечной инфекцией. Один малыш скончался.
Следователи Челябинской области начали доследственную проверку роддома. Мама погибшего мальчика утверждает, что инфекцию ребенку занесли в роддоме. Роспотребнадзор проводит проверку лечебного учреждения.