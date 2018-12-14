Многодетная мать из Челябинской области победила чиновников с помощью Верховного суда

Многодетная жительница города Коркино (Челябинская область) победила чиновников, запретивших ей выкупить у своей матери часть квартиры на средства семейного капитала.

Долгая тяжба началась с того, что коркинское управление ПФР отказалось перечислять продавцу средства материнского капитала за долю горожанки в квартире. Тогда женщина пошла в городской суд, который принял сторону чиновников. Челябинский областной суд также согласился с позицией представителей органов власти. Зато Верховный суд РФ (упорная жительница Коркино дошла до Москвы) встал на защиту многодетной матери, сообщает «Российская газета».

Верховный суд заявил, что, судя по материалам дела, после приобретения долей в праве собственности на квартиру дети истицы «стали в полном объеме обладателями правомочий собственника». А истица, купив у своей матери 1/3 доли в квартире, где она и дети жили с рождения, улучшила свои жилищные условия.

Таким образом, жительница Коркино и ее дети стали в результате сделки собственниками 2/3 доли в квартире. Эту долю Верховный суд назвал значительной и подчеркнул, что данное обстоятельство позволило выделить семье с детьми две комнаты в трехкомнатной квартире. Поэтому у высокой судебной инстанции и задался вопросом: а почему, собственно, городской суд решил, что «улучшения жилищных условий не произошло». Этот вывод Верховный суд РФ назвал ошибочным.

«Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не содержит запрета направлять средства материнского капитала на приобретение жилого помещения или доли в нем «в собственность граждан, имеющих права пользования данным жилым помещением», - подчеркнули в судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.

По мнению Верховного суда, все обстоятельства покупки свидетельствуют о соответствии условий договора купли-продажи целям направления средств материнского капитала (улучшение жилищных условий), сообщает «Российская газета».

Дело многодетной матери из Коркино будет пересмотрено с учетом разъяснений Верховного суда РФ.