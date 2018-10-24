Мусор, кофе и сигареты довели министра экологии до больничной койки

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев, попавший накануне в больницу прямо с совещания, проведет на больничном несколько недель.

Напомним, главу регионального минэкологии отвезли в больницу 23 октября прямо с Совета по туризму, который проводил губернатор Борис Дубровский. Сергей Лихачеву стало плохо во время заседания и его проводил до служебной машины вице-губернатор Вадим Евдокимов.

В лечебном учреждении министру поставили предварительный диагноз – гипертонический криз.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления экологического просвещения и работы с гражданами минэкологии региона Виталий Безруков, последний месяц выдался для министра очень напряженным в связи с мусорным коллапсом. Сергей Лихачев активно включился в решение проблемы. «Мусорные проблемы, напряженная работа, нервное напряжение, кофе, сигареты … Здоровье не выдержало такой нагрузки», - поделился Сергей Безруков. Во вторник, 22 октября, утром у министра было верхнее давление 200, но он не стал обращаться в больницу и продолжал заниматься текущими делами, а затем отправился на заседание Совета. Но там почувствовал себя еще хуже. Давление подскочило до 220 и пришлось отправиться в больницу.

Врачам удалось сбить давление и стабилизировать ситуацию. В настоящее время министр проходит обследование, в ходе которого были выявлены и другие сопутствующие заболевания. Так что Сергею Лихачеву предстоит лечиться, как минимум, до середины ноября.

А пока обязанности министра будет исполнять его первый заместитель Яна Чурикова, уточнил Виталий Безруков.

Напомним, 18 сентября часть перевозчиков в Челябинске отказались вывозить мусор с контейнерных площадок, мотивируя свое решение экономической неэффективностью перевозить ТКО на новый полигон. Возник мусорный коллапс. Городские власти ввели режим «чрезвычайной ситуации». Режим ЧС был снят 8 октября. Но сохранился режим повышенной опасности.