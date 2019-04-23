Не рыбу, а удочку: многодетных и малообеспеченных научат вести бизнес

Сегодня, 23 апреля, Общественная палата Челябинской области провела круглый стол, на котором затронула тему мер по повышению денежных доходов жителей Южного Урала.

Статистика в регионе неутешительна. Вот уже пять лет подряд Челябинская область топчется на одном и том же месте. Уровень бедности среди населения не снижается. За чертой находятся больше полумиллиона человек.

Специалисты южноуральского министерства экономического развития озвучили данные: уровень оплаты труда упал на три процента. Самая высокая заработная плата сохраняется в финансовой и банковской сфере. Отмечен рост также в сфере транспорта, связи и в образовании. Доходы у индивидуальных предпринимателей остаются на уровне 2006 года. В структуре доходов южноуральцев заработная плата составляет 70 процентов. В оставшиеся 30 входят социальные выплаты и прибыль от сдачи своей собственности в наем.

«Предпринимательская активность стала непопулярной среди населения. Люди предпочитают работать по найму или уходить в «тень». Президентом России поставлена задача снизить уровень бедности в два раза. Нам это удалось сделать только на 18 процентов. На это влияют и рост обязательных платежей, и страховые выплаты, и выплаты по кредитам. Необходимо сформировать предложения, как нам к 2024 году увеличить доходы от предпринимательской деятельности в два раза и рост реальной заработной платы в полтора раза», - сказала исполняющая обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

«Цифры вызывают тревогу. На федеральном уровне динамика более радужная. Если брать индивидуальных предпринимателей, то там есть определенные проблемы. Есть административные барьеры. По этой проблеме мы собирались у прокурора Челябинской области Виталия Лопина и высказали свои претензии», - добавил председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по развитию экономики и правовым инициативам Алексей Ларин.

Еще в 2017 году в Челябинской области был разработан план мероприятий по увеличению денежных доходов населения. С первого января 2019 года в регионе в два раза повышено максимальное пособие по безработице. Теперь оно составляет 11 тысяч 200 рублей. Кроме того, на Южном Урале внедрена система социальных контрактов для малообеспеченных семей на максимальную сумму в 30 тысяч рублей.

«В год заключается от 50 до 150 социальных контрактов. Это очень мало. А вот желающих получить социальное пособие от государства в 5 тысяч рублей безо всяких обязательств очень много. Не хотят южноуральцы брать на себя обязательства. Не хотят южноуральцы брать на себя обязательства. Хотят просто получить пособие и распорядиться им по своему усмотрению. Хотя могли бы получить деньги на развитие своего бизнеса. Но за них нужно отчитываться», - отметил начальник управления социального обслуживания министерства социальных отношений Челябинской области Александр Гусев.

«Тема, которую мы подняли сегодня, очень злободневная и актуальная. Безусловно, многодетным и малообеспеченным семьям необходимо помогать. Но не секрет, что некоторые просто привыкли жить на такие вот пособия и в принципе не хотят ничего менять. А есть те семьи, которые реально стараются изменить свою жизнь. С такими семьями нужно работать адресно. Не нужно давать им рыбу, нужно дать им удочку - инструмент, который позволит увеличить доходы. Наверняка, кто-то готов открыть свой, пусть небольшой, но семейный бизнес. Необходимо проработать этот вопрос», - считает председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

«Мы анализировали зарубежные практики. В частности, есть предложения для реализации программы по строительству жилья для среднего класса, по введению дифференцированного налога для индивидуальных предпринимателей. Считаем, что необходимо разработать меры по снижению объема платежей и сдерживанию роста тарифов ЖКХ, снижению процентов по кредитам. Также нужно обеспечить условия для самозанятого населения», - отметила заместитель начальника управления стратегического планирования министерства экономического развития Челябинской области Юлия Кизилова.

По итогам круглого стола будут подготовлены предложения по мерам, направленным на повышение доходов южноуральцев. Сначала они лягут на стол исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, а затем отправятся в правительство Российской Федерации.