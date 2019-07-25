Планируем детский День рождения и играем до упаду в "Мегалэнде"

Парк развлечений Мегалэнд каждый вторник проводит день скидок — это значит, что игры на любом аттракционе обойдутся всего за 100 рублей, а игровой автомат за 30 рублей.

Игры и веселье в «Мегалэнде» продолжаются каждый день. Мальчишки и девчонки, а также их родители, ждём Вас для подзарядки впечатлениями и адреналином!

Увлекательные и безопасные занятия для детей всех возрастов, среди них: детский сад и надувные батуты для крох, спортарена и экстрим-парк для детей постарше, а также лабиринт с туннелями и секретными комнатами. Азартных и непосед ждут игровые автоматы: аэрохоккей, весёлые лошадки, танцевальные игры, спасательные вертолёты, мини-боулинг и многое другое.

Семейный парк развлечений «Мегалэнд» предлагает провести детский День рождения «под ключ». Вы готовы к играм без устали и развлечениям? Не забудьте дома отличное настроение. Позвольте вашему ребенку окунуться в сказочный мир анимационных программ или пройти захватывающий квест с героем любимого мультфильма.

Торговый город «Алмаз»,

Копейское шоссе, 64;

телефон: 210-11-11.

ТРК «Родник»,

ул. Труда, 203;

телефон: 216-16-36.

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